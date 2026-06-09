Албанија ќе продолжи со проектот за изградба на луксузно одморалиште планирано од зетот на Доналд Трамп, Џаред Кушнер, на оддалечен дел од балканскиот брег и покрај постојаните протести поради неговото влијание врз животната средина, изјави премиерот Еди Рама за Ројтерс.

Илјадници луѓе излегоа на улиците на главниот град Тирана и на јужниот брег каде што треба да се гради одморалиштето, барајќи проектот да биде откажан поради влијанието врз заштитеното мочуриште каде што се гнездат фламинго, фоки и морски желки.

Фламингото се појави како симбол на движењето: демонстрантите креваат надувувачки розови птици и знаци на кои пишува „Револуција на фламинго“.

Рама е рамнодушен, изјавувајќи за Ројтерс дека инвеститорите ќе ги зачудат минувачите со своите планови во наредните месеци и дека делови од одморалиштето би можеле да бидат отворени за јавноста пред крајот на деценијата.

„Ви велам, тоа ќе биде прекрасен проект и ние ќе го направиме и ќе бидеме горди што ќе придонесеме за Европа“, рече Рама за време на интервјуто во неговата канцеларија, на неколку метри од местото каде што се одржуваа ноќните демонстрации против проектот.

„Јас бев избран за да ги остварам овие работи. Не сум избран да ме водат луѓе кои имаат поинаква идеја за тоа како да се развие земјата.“

Илјадници луѓе излегоа на улиците на Тирана во понеделникот вечерта, повикувајќи на запирање на проектот, но исто така искажувајќи низа поплаки против 13-годишниот мандат на Рама, за кој велат дека не успеал да ја искорени корупцијата или да ги подобри основните услуги.

„Стануваме побројни и тука сме додека не поднесе оставка. Не само за биодиверзитетот, туку и за секоја неправда со која се соочуваме“, рече студентот Албано Луши.

Развојот на одморалиштето што го заговара е идеја на Кушнер и неговата сопруга, Иванка Трамп, кои опишаа како се заљубиле во Албанија пред неколку години додека биле во посета на брод. Рама ги запознал на тоа патување и открил дека се „многу фини, скромни добри луѓе“. Сега, инвестициската фирма на Кушнер, „Афинити партнерс“, е вклучена во проектот од 1,4 милијарди евра во близина на заштитеното подрачје Вјоса-Нарта, и уште еден на блискиот остров Сазан.

Заедно, проектите вредат до 5 милијарди евра, рече Рама.

„Тоа е голем сон, а големите соништа отсекогаш се соочувале со контроверзии“.

„Афинити партнерс“ и Кушнер не одговорија на барањата за коментар. „Сазан риел естејт дивелопмент“ ДОО, која ги развива плановите, изјави за Ројтерс дека ќе го стори тоа одговорно.

Протестите започнаа кон крајот на мај кога локацијата во близина на Вјоса-Нарта беше затворена со ограда од бодликава жица поради работата на пристапниот пат и други предградбени проекти. Некои демонстранти беа повредени во судирите со приватното обезбедување. Гневот потоа се прошири во Тирана.

Оградата оттогаш е отстранета. Рама призна дека е срамна идејата да се постави.

Сепак, Рама ги минимизираше еколошките загрижености. Тој рече дека проценката на влијанието врз животната средина сè уште не е направена и дека ќе биде завршена паралелно со развојот на настаните.

„Многу сме горди на она што го направивме за дивиот свет во Албанија. Европската комисија нема причина да се сомнева во нашата цврста волја да заштитиме сè што треба да се заштити кога станува збор за дивиот свет и природата.“