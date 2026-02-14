Албанската актерка Анила Биша ја тужи владата за користење на нејзиното лице и глас за креирање на аватар за министер со вештачка интелигенција – виртуелен член на кабинетот.

Кога Еди Рама го започна својот четврти мандат како премиер на Албанија минатиот септември, тој исто така претстави виртуелна министерка генерирана од вештачка интелигенција, „Диела“ – сонце на албански – за да го надгледува доделувањето владини договори како чекор во борбата против корупцијата.

Диела го прикажува лицето и гласот на Анила Биша, филмска и театарска актерка која вели дека никогаш не дала согласност нејзиниот лик да се користи на тој начин, а тоа довело до вознемирување на интернет и несакано внимание на улица.

„Прво бев изненадена, се насмевнав и реков дека мора да е шега“, изјави Биша за Ројтерс. „Сега луѓето ме викаат Диела и ме сметаат за само уште една министерка на владата“.

Таа вели дека минатата година дозволила нејзиниот лик да се користи за креирање виртуелен асистент со вештачка интелигенција за владина веб-страница за да им помогне на граѓаните и бизнисите да добијат државни документи, но не како виртуелен политичар во тимот на премиерот.

„Луѓето кои не го сакаат премиерот, сега ме мразат и мене“.

Владата негира дека несоодветно го користела нејзиниот лик. „Тужбата е бесмислена, но ја поздравуваме можноста да ја решиме еднаш засекогаш на суд“, соопшти владината прес-служба како одговор на прашањата од Ројтерс.

Јавниот имиџ на албанската влада е нарушен од декември откако специјалното обвинителство ја обвини заменик-претседателката на Рама, Белинда Балуку, за мешање во тендери за инфраструктурни проекти, што таа го негира.

Сликата на Диела се појавува во првиот ред од списокот на кабинетот на веб-страницата на владата, веднаш до фотографиите на Рама и Балуку.

Се очекува судот во понеделник да одлучи дали да ѝ наложи на владата да престане да го користи нејзиниот лик. Нејзиниот адвокат, Аранит Роши, рече дека Биша бара 1 милион евра отштета.

„Законот вели дека во случаи на повреда на лични податоци, казните за државните институции се до 21 милион евра, па затоа нашето барање за 1 милион е разумен износ“, рече тој.