Двајца странски активисти од флотила што се упати кон Газа, кои беа донесени во Израел на испрашување, се појавија пред израелски суд, соопшти група за човекови права што ги брани.

Флотила од повеќе од 50 бродови отплови од Франција, Шпанија и Италија со цел да ја пробие израелската блокада на Газа и да достави залихи храна на опустошената палестинска територија, објави Гардијан.

Тие беа пресретнати од израелските сили во меѓународните води, а Израел соопшти дека отстранил 175 активисти – од кои двајца беа однесени во Израел на испрашување.

Саиф Абу Кешек, шпански државјанин, и Тиаго Авила, од Бразил, се појавија пред судот денес.

„Државата побара да им се продолжи притворот за четири дена“, изјави Миријам Азем, координаторка за меѓународно застапување во групата за човекови права Адалах.

Во саботата, „Адалах“ соопшти дека нејзините адвокати се сретнале со двајцата притворени активисти во затворот Шикма во Ашкелон.

Авила им рече на адвокатите дека бил „подложен на екстремна бруталност“ додавајќи дека бил „влечен со лицето надолу по подот и толку силно претепан што двапати се онесвестил“.

Според Адалах, откако пристигнал во Израел, тој рекол дека бил „држен во изолација и со врзани очи“.

Израелското Министерство за надворешни работи соопшти дека двајцата активисти биле поврзани со организација која била санкционирана од американското Министерство за финансии.

Народната конференција за Палестинците во странство (PCPA) – е обвинета од Вашингтон за „тајно дејствување во име“ на палестинската милитантна група Хамас.

Израелското Министерство за надворешни работи соопшти дека Абу Кешек бил водечки член на PCPA и дека Авила бил поврзан со организацијата и „осомничен за нелегални активности“.

Шпанија го осуди апсењето на Абу Кешек и ги отфрли израелските обвинувања против него.

Организаторите на флотилата рекоа дека израелското пресретнување се случило на повеќе од 1.000 км од Газа и дека нивната опрема била уништена, оставајќи ги да се соочат со „смртоносна стапица на море“.

Првото медитеранско патување на Глобалната флотила Сумуд до Газа во летото и есента 2025 година привлече светско внимание. Израелските сили ги пресретнаа бродовите покрај бреговите на Египет и Газа на почетокот на октомври 2025 година. Членовите на екипажот, вклучувајќи ја и шведската активистка Грета Тунберг , беа уапсени и протерани од израелските сили.