Откажувањето на „Prince of Persia Sands of Time Remake“ минатата недела беше навистина лошо за фановите на серијата кои со години чекаа Ubisoft конечно да ја заврши и објави. Многу повеќе беше лошо за луѓето кои работеа на неа, вклучувајќи го и гласовниот актер Еман Ајаз, кој го нарече откажувањето „најразорниот момент во мојата кариера“, пренесува ПЦ Гејмер.

„Пред три години, резервирав улога што ми го промени животот во проект што ми го промени животот“, вели Ајаз на почетокот од видеото. „Тоа беше ригорозен процес на аудиција, вклучувајќи аудиција за самоснимка, личен повик, а потоа и хемиско читање за кое морав да летам надвор од градот.

„Кога ја добив улогата, се сеќавам дека плачев од очите. И ги посветив последните три години од мојот живот на овој проект и ги поминав тие години запознавајќи го тимот, кој ми стана како семејство. Го гледав како расте низ безброј фази на развој и чекав и чекав денот кога конечно ќе биде објавен и кога конечно ќе можам да зборувам за тоа.“

Наместо тоа, целата работа беше затворена – и за да се влошат работите, Ајаз не слушна за отказот од Ubisoft, туку од нејзиниот брат, кој ја праша за тоа откако прочита извештај за реструктуирањето на Ubisoft минатата недела. Пред тоа, сè изгледаше во ред: Ајаз рече дека снимила маркетинг за играта во последните неколку месеци, а тимот со нетрпение го очекуваше лансирањето на The Sands of Time подоцна оваа година. Откажувањето ја остави „во целосен шок“, рече Ајаз: Добивањето на улогата се чувствуваше како потврда за нејзиниот талент и „го изнесе она што искрено верувам дека е најдобрата изведба во мојата кариера, а сега никој никогаш нема да го види тоа“.

Не е само прашање на разочарување – откажувањето има сериозни практични импликации за нејзината кариера. Аплицирањето за виза за работа во САД (Ајаз е Канаѓанка) „веќе не е опција“, што е двојно казнувачко кога улогите за муслиманките од Јужна Азија се толку ретки уште од самиот почеток. Ајаз останува под договор за непознатост, па затоа не може ниту да зборува за проектот во детали, ниту може јавно да сподели ништо од својата работа, па затоа тоа не ѝ користи во обезбедувањето идно вработување. Таа вели дека е „како никогаш да не постоело“.

И тоа е вистинскиот проблем: Главна улога во голем натпревар може да помогне во започнувањето кариера, бидејќи како што сме виделе одново и одново, работењето повеќе работа значи добивање повеќе работа. Значи, кога три години труд завршуваат закопани, без дури ни снимки од аудиции за да се покажат, „разорно“ е апсолутно вистинскиот збор за тоа.

Ајаз го критикуваше одбивноста кон ризик во забавната индустрија, велејќи дека „тоа ја одзема можноста на публиката да доживее нови креативни потфати, да одговори на нешто смело, бидејќи ние едноставно ја претпоставуваме нивната незаинтересираност пред тие дури и да имаат можност сами да реагираат. И во вакви моменти, се чини дека маргинализираните приказни се првите што се отфрлаат бидејќи се сметаат за небитни“.