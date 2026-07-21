Грција започна кампања насочена кон оние кои живеат во странство и нивните потомци, со цел да ги информираат за можностите и постапките за стекнување грчко државјанство.

Кампањата, која ја сподели на Фејсбук и Амбасадата на Грција во Македонија, испраќа порака за зачувување на врските меѓу дијаспората и матичната земја, нагласувајќи ја важноста на историјата, културата и традицијата.

Според информациите објавени од грчките институции, лицата кои живеат во странство, а имаат грчко потекло, можат да стекнат државјанство, во зависност од нивната семејна поврзаност со Грција.

„Ако мајката или таткото на лицето е грчки државјанин и бил/а запишан/а во грчката матична книга на граѓани во моментот на раѓањето на детето, постапката може да се започне преку пријавување на раѓањето во надлежниот грчки конзулат во земјата на живеење. Во случаите кога родителот станал грчки државјанин по раѓањето на детето, потомокот може да поднесе барање за стекнување државјанство преку грчкиот конзулат надлежен за неговото место на живеење“, пишува во објавата на амбасадата.

Грчките власти упатуваат сите заинтересирани лица да се обратат до надлежниот конзулат, каде што ќе добијат конкретни информации за потребната документација и чекорите во постапката.