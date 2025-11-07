Извршниот директор на „Тесла“, Елон Маск, доби одобрение од акционерите за најголемиот пакет за корпоративни плати во историјата, бидејќи инвеститорите ја поддржаа неговата визија за претворање на производителот на електрични возила во гигант за вештачка интелигенција и роботика.

Предлогот беше одобрен со поддршка од над 75 отсто, а Маск скокна на сцената на годишниот состанок на компанијата во фабриката во Остин, Тексас, во придружба на танцувачки роботи.

Маск, кој веќе е најбогатиот човек во светот, би можел да добие акции од дури 1 билион долари во текот на следната деценија, иако потребните плаќања би ја намалиле вредноста на 878 милијарди долари.

Гласањето е клучно за иднината на „Тесла“ и нејзината проценка, која зависи од визијата на Маск за производство на возила што се возат сами, создавање мрежа на роботски такси низ САД и продажба на хуманоидни роботи, иако неговата крајно десничарска политичка реторика му наштети на брендот „Тесла“ оваа година.

Одборот предупреди дека би можел да си замине ако не го добие пакетот за плати. Додека некои инвеститори рекоа дека е неверојатно скап и непотребен, многумина го сметаа за начин да го задржат Маск и веруваат дека целите поставени во пакетот гарантираат дека и акционерите ќе бидат наградени.

„Она што треба да го започнеме не е само ново поглавје од иднината на Тесла, туку сосема нова книга“, им рече Маск на акционерите.

Потоа даде низа ветувања на сцената – од, во април, почетокот на производството на Cybercab, неговиот роботакси со 2 седишта без управување, до откривањето на неговиот електричен спортски автомобил Roadster од следната генерација. Тој исто така рече дека на Тесла ќе му треба џиновска фабрика за чипови за да произведува чипови со вештачка интелигенција и треба да размисли за соработка со Intel.

Акционерите, исто така, повторно избраа тројца директори во одборот на Тесла, гласаа за годишни избори за сите членови на одборот и одобрија план за замена на платите за претходниот пакет на Маск кој е одложен на суд.

„Другите состаноци на акционерите се како дремење, но нашите се ужасни“, рече Маск. „Мислам, погледнете го ова. Ова е одвратно.“

Акционерите гласаа за инвестирање на Тесла во стартапот за вештачка интелигенција на Маск, xAI, иако имаше многу воздржани. Тоа би можело да го одразува двоумењето на големите инвеститори да го одобрат договорот без посилен надзор од страна на одборот, изјави Џесика Мекдугал, партнер во фирмата за стратешко и управувачко советување „Лонгејк Сквер“.