пет, 29 август, 2025

Академски пленум: Вучиќ прави здружение на професори, ќе биде финансирано од буџетот

Академскиот пленум е уверен дека вакви квази-академски здруженија не можат да ги потиснат автентичните академски мрежи кои, заедно со студентите, продолжуваат да го бранат универзитетот како простор на слобода, критичко мислење и отпор кон автократијата и корупцијата, се додава во реакцијата

МетаОд: Мета

-

Фото: Wikimedia commons/Emilija Кnezevic

Во научно-технолошкиот парк во Нови Сад, денеска ќе биде формирано здружение „Професори 2.0“, под маска на „Институт за академско делување“ и под раководство на Патрик Дрид, првиот декан кој повика полиција да интервенира против своите студенти, предупредуваат од српскиот академски пленум. Како што велат оттаму, власта одлучила да формира граѓанско здружение кое ќе биде претставено како дел од академската заедница што ја поддржува политиката на Александар Вучиќ, откако студентите добија поддршка на барањата на студентите во блокада и нивната борба за поправедно општество.

„Бидејќи се регистрирани како граѓанско здружение, тие ќе можат да конкурираат и за финансирање од буџетите на локалните самоуправи, покраината и републиката, а имајќи ја предвид блискоста на Дрид со власта, не се сомневаме дека од нашите пари ќе биде финансирана нивната кампања за кревање на рејтингот на оваа власт, по гебелсови методи со огромна поддршка на сите таблоиди. Статутот на ова здружение предвидува членови да може да бидат и малолетници постари од 14 години“, се наведува во соопштението од Академски пленум.

Според нив, здружение што се претставува како академско, а истовремено вклучува малолетници без јасни процедури за нивна заштита, покажува дека станува збор за политичко-маркетиншки проект, а не за сериозна академска иницијатива.

„Академскиот пленум е уверен дека вакви квази-академски здруженија не можат да ги потиснат автентичните академски мрежи кои, заедно со студентите, продолжуваат да го бранат универзитетот како простор на слобода, критичко мислење и отпор кон автократијата и корупцијата“, се додава во реакцијата.

ПОВРЗАНО

Балкан

Јунајтед груп го потврди разговорот меѓу Милер и Лучиќ, но вели дека е нелегално снимена приватна комуникација

„Јунајтед груп“ денеска потврди дека се случил разговорот меѓу нивниот извршен директор Стен Милер и извршниот директор на „Телеком Србија“, Владимир Лучиќ, наведувајќи дека...
Повеќе
Балкан

Директорот на Телеком Србија најави кривични пријави против медиумите кои ја објавија снимката од разговорот со Милер

Претседателот на Србија, Александар Вучиќ, никогаш не побарал смена на Александра Суботиќ ниту на кого било од компаниите Јунајтед груп или Јунајтед медиа, соопшти...
Повеќе

Најнови

Македонија

На болничко лекување остануваат уште тројца од повредените во пожарот во дискотеката „Пулс“

Уште двајца повредени од пожарот во дискотеката „Пулс“ во Кочани се пуштени на домашно лекување, информираше директорот на Фондот за здравствено осигурување, Сашо Клековски. На болничко лекување остануваат тројца пациенти, двајца...
Повеќе
Подглавна секција

Притвор за маж кој крвнички ја истепал неговата бремена сопруга

Јавен обвинител од Основното јавно обвинителство Скопје поведе постапка против државјанин на Република Хрватска, кој е осомничен за кривично дело – телесна повреда, кој при вршење семејно насилство во домот во...
Повеќе
Македонија

Мицкоски: Почнуваат подготовки за третата фаза од железничкиот Коридор 8

Почнуваат подготовки за третата фаза од изградбата на железничката пруга на Коридорот 8, на делницата од Куманово до Бугарија, најави денеска премиерот Христијан Мицкоски. Тој информира дека се надминати сите пречки...
Повеќе
Подглавна секција

Британија не ја поканува израелската влада на одбранбениот саем поради војната во Газа

Велика Британија објави дека не ја поканува израелската владина делегација на меѓународниот саем за одбрана „DSEI UK“, што ќе се одржи следниот месец во Лондон, поради војната во Газа, пишува Би-би-си. „Одлуката...
Повеќе

На болничко лекување остануваат уште тројца од повредените во пожарот во дискотеката „Пулс“

Уште двајца повредени од пожарот во дискотеката „Пулс“ во Кочани се пуштени на домашно лекување, информираше директорот на Фондот за здравствено осигурување, Сашо Клековски. На болничко лекување остануваат тројца...

Притвор за маж кој крвнички ја истепал неговата бремена сопруга

Мицкоски: Почнуваат подготовки за третата фаза од железничкиот Коридор 8

Британија не ја поканува израелската влада на одбранбениот саем поради војната во Газа

Продолжен притворот за таткото кој истепа деца среде фудбалски натпревар во Штип

Уапсен 75 годишник од тетовско кој полово вознемирувал малолетничка

ЗНМ и ССНМ: Политичките партии да се воздржат од користење на новинари и нивни содржини во нивни партиски промоции

Просечната камата на кредитите за една година се намали 0,55 процентни поени

Јунајтед груп го потврди разговорот меѓу Милер и Лучиќ, но вели дека е нелегално снимена приватна комуникација

МЕТА ИЗБОР

ГАЛЕРИЈА

Освен ако е изрично наведено поинаку, содржините на Мета.мк се заштитени со лиценцата Криејтив комонс "Наведи извор - Некомерцијално 2.5"
Прочитајте повеќе

На болничко лекување остануваат уште тројца од повредените во пожарот во дискотеката „Пулс“

Притвор за маж кој крвнички ја истепал неговата бремена сопруга

Мицкоски: Почнуваат подготовки за третата фаза од железничкиот Коридор 8