Академскиот пленум од Србија остро го осудува насилството пред Правниот факултет во Белград, каде што животот на постар граѓанин беше загрозен за време на мирен собир. Ова е последица на политика во која сторителите се заштитени, жртвите се понижени, а институциите молчат.

Одговорноста за оваа атмосфера лежи на име и презиме: Александар Вучиќ.

Со помилувањата на претходните сторители, Вучиќ испрати јасна порака дека насилството врз студентите и граѓаните е прифатливо ако му служи на режимот. Кога претседателот ја наградува неказнивоста, насилството повеќе не се случува случајно – тоа станува политички метод.

Особено е срамно што сè се случува пред Правниот факултет, место каде што треба да се изучува правото, а не демонстративно да се гази пред него.

Академскиот пленум бара итен одговор од надлежните органи, прекин на политичката заштита на сторителите и распишување предвремени парламентарни избори.