Академски пленум: Смената во САЈ и насилството во Нови Сад се вовед во поголема репресија во Србија

Академскиот пленум реагираше на последните случувања во Србија, оценувајќи дека смената на раководството на Специјалната антитерористичка единица (САЈ), како и полициското насилство и произволни апсења на 1 и 5 септември 2025 година во Нови Сад, претставуваат вовед во уште поголема и побрутална репресија врз студентите и граѓаните.

Во соопштението се наведува дека сите кои не ги следат безусловно наредбите на претседателот Александар Вучиќ, како поранешниот командант Спасоје Вулевиќ, стануваат „непријатели на власта“ и се заменуваат со послушници подготвени да спроведат секое наредба, без разлика дали е во согласност со законите и Уставот.

„Претседателот на Републиката покажа дека не сака избори како решение за општествената криза, свесен дека на нив ќе изгуби, па ја користи единствената преостаната метода: репресија и голо насилство“, стои во соопштението.

Академскиот пленум нагласи дека единствена одбрана се масовните собири и ги повика граѓаните на Србија да се приклучат на протестите што ги организираат студентите во блокада, „затоа што на тој начин ги штитиме и нив и себе“.

Воедно, Пленумот испрати предупредување до припадниците на Министерството за внатрешни работи дека „во доба на масовна употреба на мобилни телефони, секој настан се снима и никој кој го прекршил законот нема да биде амнестиран“.