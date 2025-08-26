вто, 26 август, 2025

Академски пленум: Санкционирањето наставници поради протести е дискриминација

Тие ги повикаа оштетените наставници да продолжат со пријавување на случаите и да обезбедат релевантна документација како договори, официјални известувања и сведочења од колеги

МетаОд: Мета

-

фото: Архив на јавни собири, 18 јануари 2025

Академскиот пленум на Србија предупреди дека директорите на основните и средните училишта во Србија можат да сносат правна одговорност доколку се докаже дека на наставници не им се продолжуваат договорите за работа поради учество во граѓански и студентски протести.

„Доколку договорот е продолжен на наставници што не учествувале во протестите, а ускратен на оние што ги поддржале студентите и учествувале во обуставата на наставата, станува збор за тежок облик на дискриминација,“ соопшти Академскиот пленум.

Од Пленумот потсетуваат дека ваквото постапување е спротивно на Уставот на Србија, Законот за работни односи и Законот за забрана на дискриминација, кои гарантираат еднакви можности за сите лица во работниот однос.

Тие ги повикаа оштетените наставници да продолжат со пријавување на случаите и да обезбедат релевантна документација како договори, официјални известувања и сведочења од колеги. Обезбедена е и правна поддршка за заштита на правата пред институциите.

„Никој нема право граѓанскиот ангажман да го користи како основ за професионален прогон. Тие што ја злоупотребуваат својата функција мора да знаат дека ќе одговараат пред институциите и законот,“ порачуваат од Академскиот пленум.

ПОВРЗАНО

Главна секција

Српска Алта Груп побара запирање на постапката за преземање на Стопанска банка Битола

Македонската Комисија за хартии од вредност (КХВ) ја запре постапката во која српската компанија Алта Груп требаше да ја преземе Стопанска банка Битола. Постапката,...
Повеќе
Балкан

Акедемски Пленум: Изјавата на Ѓукановиќ ја покажува вистинската намера на владата да ги затвори државните универзитети

Според новото соопштение на Српскиот Студентски Пленум, Академските мрежи и јавноста се огорчени од изјавата на пратеникот Владимир Ѓукановиќ дека универзитетите треба да се...
Повеќе

Најнови

Подглавна секција

Стотици високи дипломати повикуваат ЕУ на итна акција за крај на кризата во Газа

Јавно писмо, потпишано од 209 поранешни амбасадори на ЕУ, високи дипломатски службеници и амбасадори од земјите-членки на ЕУ, денеска беше објавено со повик за итна акција во врска со војната на...
Повеќе
Главна секција

Српска Алта Груп побара запирање на постапката за преземање на Стопанска банка Битола

Македонската Комисија за хартии од вредност (КХВ) ја запре постапката во која српската компанија Алта Груп требаше да ја преземе Стопанска банка Битола. Постапката, според КХВ, е запрена по барање на...
Повеќе
Економија

Народна Банка ќе ги олесни условите за станбен кредит со поповолни услови за сите коишто за првпат ќе купат стан

Гувернерот на Народната банка, Трајко Славески, оствари работна средба со директорот на Агенцијата за катастар, Иван Живковски. На средбата се разговараше за тековната состојба на пазарот на недвижности и можностите за...
Повеќе
Економија

АНАЛИЗА: Инфлацијата не се победува со популизам, туку со структурни реформи и строга буџетска политика

Проекцијата од 2,7 отсто инфлација за годинава станува се понеостварлива. Според последните податоци од Заводот за статистика, во јуни годинава во споредба со истиот месец лани, инфлацијата е зголемена за 4,8...
Повеќе

Стотици високи дипломати повикуваат ЕУ на итна акција за крај на кризата во Газа

Јавно писмо, потпишано од 209 поранешни амбасадори на ЕУ, високи дипломатски службеници и амбасадори од земјите-членки на ЕУ, денеска беше објавено со повик за итна акција во врска со...

Српска Алта Груп побара запирање на постапката за преземање на Стопанска банка Битола

Народна Банка ќе ги олесни условите за станбен кредит со поповолни услови за сите коишто за првпат ќе купат стан

АНАЛИЗА: Инфлацијата не се победува со популизам, туку со структурни реформи и строга буџетска политика

Амбасадори и дипломати побараа земјите-членки да не чекаат на ЕУ, туку самостојно да преземат акција во врска со војната во Газа

WoW Midnight Expansion скриншот од YouTube

Најавена е следната експанзија за играта World of Warcraft: Midnight

Академски пленум: Санкционирањето наставници поради протести е дискриминација

Кривична пријава против градоначалникот на Делчево за злоупотреба на службена положба и овластување

Лишен од слобода возач во Кичево, со возило удрил во пешак и го напуштил местото, пешакот подоцна починал

МЕТА ИЗБОР

ГАЛЕРИЈА

Освен ако е изрично наведено поинаку, содржините на Мета.мк се заштитени со лиценцата Криејтив комонс "Наведи извор - Некомерцијално 2.5"
Прочитајте повеќе

Стотици високи дипломати повикуваат ЕУ на итна акција за крај на кризата во Газа

Српска Алта Груп побара запирање на постапката за преземање на Стопанска банка Битола

Народна Банка ќе ги олесни условите за станбен кредит со поповолни услови за сите коишто за првпат ќе купат...