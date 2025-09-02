вто, 2 септември, 2025

Академски пленум: Полицискиот напад врз граѓаните на комеморативната прошетка е последниот удар на автократскиот режим

Од Пленумот ги повикаа сите граѓани да ги внесат податоците за насилството што го доживеале за време на мирните протести во нивната база на податоци

Сања Наумовска

Академскиот пленум информира дека е шокиран и згрозен од бруталниот полициски напад врз жителите на Нови Сад кои учествуваа на комеморативната прошетка по повод десетте месеци од уривањето на настрешницата на железничката станица во Нови Сад, кога 16 лица ги загубија животите, поради коруптивните постапки на оваа влада.

„Физичкото насилство и шок-бомбите фрлени врз студентите и граѓаните, кои немале никаков физички контакт со полицијата, ја демонстрираат подготвеноста на владата да ги крвави своите крвави раце, до лакти доколку е потребно, за да ја зачува власта. И ова е токму најдобриот показател за последниот удар на автократскиот режим на Александар Вучиќ и Српската Напредна партија, велат од Академскиот пленум.

Од таму уште еднаш ги повикаа сите граѓани да ги внесат податоците за насилството што го доживеале за време на мирните протести во нивната база на податоци, бидејќи, посочуваат, важно е да не се заборави ниту еден таков случај, а веднаш по промената на власа да се гонат одговорните.

