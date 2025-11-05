Академскиот пленум упатува јавно прашање до полицијата и обвинителството зошто не реагираат на бројните кривични дела извршени од лица кои моментално живеат во оградениот простор пред српскиот Парламент, во областа позната како Чациленд.

Видео кое се прошири на социјалните мрежи покажува како поддржувач на Александар Вучиќ од Чациленд напаѓа и удира студентка, без никаква реакција од полицијата. Исто така, на една од снимките се слуша како Јанко Лангура, висок функционер на Српската напредна партија и поранешен пратеник, го извршува кривичното дело „поттикнување национална, расна и верска омраза и нетрпеливост“ затоа што ги нарекол студентите од Нови Пазар „балија“, а собраните пред Чачиленд „усташи“.

Новинарите од „Инсајдер“ и „Фонет“ исто така беа нападнати од Чациленд, без никаква реакција од полицијата, која очигледно само ја штити владата и нејзините поддржувачи, дури и при извршување на кривично дело. Покрај претходно споменатите кривични дела за кои постојат докази и сведоци, во Чациленд има и голем број маскирани и сомнителни лица, па затоа Академскиот племум прашува колку години затвор има денес.

Ги потсетуваме српските граѓани дека секое насилство што го доживеале може да се внесе во заедничката база на податоци на ИТ Блокадата и Академскиот пленум, која се наоѓа на www.stopbrutalnosti.com, за да не се заборави ниту еден случај на насилство и по падот на оваа влада, сите одговорни да бидат гонети.