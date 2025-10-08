Академски Пленум: Лансиран е сајтот со база на податоци за насилство врз граѓаните

Од Академскиот плениум во Србија информираат дека сајтот stopbrutalnosti.com, каде што се следат случаите на насилство во Србија, официјално е лансирана денес. Овој заеднички проект на IT Blokada и Академскиот пленум има за цел да ги собере случаите на физичко и правно насилство врз српските граѓани во единствена база на податоци „За денот потоа“, која ќе се користи кога судските власти ќе бидат целосно оперативни.

Граѓаните кои доживеале какво било насилство ќе можат да ги внесат сите релевантни податоци поврзани со тоа насилство преку оваа веб-страница, а доколку некој се одлучи за опцијата за јавно објавување, неговиот случај ќе биде објавен и на сајтот.

Во спротивно, доколку лицето врз кое е извршено насилство се одлучи за анонимност, тој случај нема да биде достапен за јавноста, туку ќе биде зачуван во базата на податоци.

Веќе сега, посетителите на веб-страницата stopbrutalnosti.com можат да читаат за разни случаи на насилство, со пребарување кое им овозможува да пронајдат само случаи поврзани со одреден град или одредена индустрија. Случаите на насилство исто така редовно ќе се ажурираат на веб-страницата.

ИТ Блокада и Академскиот пленум ги покануваат сите граѓани да се приклучат на евиденцијата за насилство, за да не се заборави ниту еден таков случај и веднаш по промените, одговорните за случаите на насилство да ги сносат последиците.