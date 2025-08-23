саб, 23 август, 2025

Акедемски Пленум: Изјавата на Ѓукановиќ ја покажува вистинската намера на владата да ги затвори државните универзитети

Ѓукановиќ е близок соработник на претседателот на Република Србија, Александар Вучиќ, неговата изјава Српскиот Студентски Пленум ја разбира како пробен балон и подготовка наскоро да започне спроведувањето на оваа идеја

Марио СпасевскиОд: Марио Спасевски

-

Фото: Wikimedia commons/Emilija Кnezevic

Според новото соопштение на Српскиот Студентски Пленум, Академските мрежи и јавноста се огорчени од изјавата на пратеникот Владимир Ѓукановиќ дека универзитетите треба да се затворат и да се создаде единствен интегриран универзитет, кој би бил под директна контрола на оваа влада.

Ѓукановиќ е близок соработник на претседателот на Република Србија, Александар Вучиќ, неговата изјава Српскиот Студентски Пленум ја разбира како пробен балон и подготовка наскоро да започне спроведувањето на оваа идеја.

Според Студентскиот Пленум, ваков интегриран универзитет формиран на овој начин целосно би ја изгубил својата автономија, а образовниот систем би бил целосно колабиран и на крајот би се затворил.

Минатата година, сегашната влада се обиде да направи незабележлива промена на Законот за високо образование, која не само што би дозволила работа на странски факултети во Србија, туку би оставила и можност за финансирање на овие факултети од буџетот на Република Србија.

На овој начин, државните универзитети би биле затворени преку нелојална конкуренција. Јавноста реагираше во тоа време, а обидот беше осуетен, а сега Ѓукановиќ најави уште една тактика за затворање на високото образование во Србија.

Српскиот Студентски Пленум ги повикува министерот за образование Дејан Вук Станковиќ и премиерот Ѓуро Мацут веднаш да реагираат и јавно да го отфрлат овој предлог.

ПОВРЗАНО

Балкан

Српскиот Академскиот пленум собира податоци за сите отпуштања на наставници од основните и средните училишта

Од Српскиот Академскиот пленум информираат дека директорите на основните и средните училишта, под целосна контрола на СНС, добиле партиска директива да не им ги...
Повеќе
Македонија

Вучиќ сака да тера правда кај соседите, но не и во својата земја

Иако родителите и роднините на жртвите од пожарот во кочанската дискотека се под комбиниран притисок преку закани и ветувања, сепак не е вистина дека...
Повеќе

Најнови

Европа

Холандскиот министер за надворешни работи поднесе оставка поради неуспехот да се обезбедат санкции против Израел

Холандскиот министер за надворешни работи, Каспар Велдкамп, поднесе оставка откако на состанокот на кабинетот не беа обезбедени санкции против Израел, ослабувајќи ја веќе кревката привремена влада на Холандија, пренесува Гардијан. Колегите на...
Повеќе
Економија

Трамп повторно размислува за санкции кон Русија бидејќи прекинот на огнот во Украина останува неизвесен

Доналд Трамп ја обнови заканата дека ќе воведе санкции врз Русија доколку нема напредок кон мирно решавање на кризата во Украина, бидејќи Москва рече дека „нема планирана средба“ меѓу Владимир Путин...
Повеќе
Подглавна секција

Министерот за одбрана на САД го отпушти шефот на разузнавачката агенција на Пентагон и уште двајца високи воени команданти

Американскиот министер за одбрана Пит Хегсет го отпушти шефот на разузнавачката агенција на Пентагон и уште двајца високи воени команданти, што е најновиот потег на администрацијата на претседателот Доналд Трамп за...
Повеќе
Економија

Марк Карни: Канада ќе укине многу одмазднички царини кон САД

Канада ќе отстрани многу одмазднички увозни тарифи за американски стоки и ќе ги интензивира разговорите со САД за воспоставување нов трговски и безбедносен однос, изјави премиерот Марк Карни, пренесува Ројтерс. Канадските тарифи...
Повеќе

Холандскиот министер за надворешни работи поднесе оставка поради неуспехот да се обезбедат санкции против Израел

Холандскиот министер за надворешни работи, Каспар Велдкамп, поднесе оставка откако на состанокот на кабинетот не беа обезбедени санкции против Израел, ослабувајќи ја веќе кревката привремена влада на Холандија, пренесува...

Трамп повторно размислува за санкции кон Русија бидејќи прекинот на огнот во Украина останува неизвесен

Министерот за одбрана на САД го отпушти шефот на разузнавачката агенција на Пентагон и уште двајца високи воени команданти

Марк Карни: Канада ќе укине многу одмазднички царини кон САД

Акедемски Пленум: Изјавата на Ѓукановиќ ја покажува вистинската намера на владата да ги затвори државните универзитети

Пожарите во ЕУ се најлоши досега, изгорело над 1 милион хектари земјиште

ФБИ изврши претрес во домот на Џон Болтон, поранешниот советник за национална безбедност на Трамп

La Divina Commedia скриншот 3 од YouTube

Најавена е нова Souls игра наречена „La Divina Commedia“

Две малолетнички од кичевско загинале во несреќа со четирицикл

МЕТА ИЗБОР

ГАЛЕРИЈА

Освен ако е изрично наведено поинаку, содржините на Мета.мк се заштитени со лиценцата Криејтив комонс "Наведи извор - Некомерцијално 2.5"
Прочитајте повеќе

Холандскиот министер за надворешни работи поднесе оставка поради неуспехот да се обезбедат санкции против Израел

Трамп повторно размислува за санкции кон Русија бидејќи прекинот на огнот во Украина останува неизвесен

Министерот за одбрана на САД го отпушти шефот на разузнавачката агенција на Пентагон и уште двајца високи воени команданти