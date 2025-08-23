Акедемски Пленум: Изјавата на Ѓукановиќ ја покажува вистинската намера на владата да ги затвори државните универзитети

Според новото соопштение на Српскиот Студентски Пленум, Академските мрежи и јавноста се огорчени од изјавата на пратеникот Владимир Ѓукановиќ дека универзитетите треба да се затворат и да се создаде единствен интегриран универзитет, кој би бил под директна контрола на оваа влада.

Ѓукановиќ е близок соработник на претседателот на Република Србија, Александар Вучиќ, неговата изјава Српскиот Студентски Пленум ја разбира како пробен балон и подготовка наскоро да започне спроведувањето на оваа идеја.

Според Студентскиот Пленум, ваков интегриран универзитет формиран на овој начин целосно би ја изгубил својата автономија, а образовниот систем би бил целосно колабиран и на крајот би се затворил.

Минатата година, сегашната влада се обиде да направи незабележлива промена на Законот за високо образование, која не само што би дозволила работа на странски факултети во Србија, туку би оставила и можност за финансирање на овие факултети од буџетот на Република Србија.

На овој начин, државните универзитети би биле затворени преку нелојална конкуренција. Јавноста реагираше во тоа време, а обидот беше осуетен, а сега Ѓукановиќ најави уште една тактика за затворање на високото образование во Србија.

Српскиот Студентски Пленум ги повикува министерот за образование Дејан Вук Станковиќ и премиерот Ѓуро Мацут веднаш да реагираат и јавно да го отфрлат овој предлог.