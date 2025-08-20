сре, 20 август, 2025

Академски пленум: Апсењата на студенти се обид за заплашување

Академски пленум остро ги осуди честите апсења на студенти во Србија во изминатите денови и побара итно запирање на, како што велат, обидите за заплашување и репресија врз студентите и граѓаните

Според налогот на X, Архив на јавни собири, на вчерашниот протест пред српскиот јавен сервис, учествувале 8.000 студенти. Според нив, тоа е најголемиот студентски протест во Србија во овој век, по ранг и величина сличен на протестите во 1992, и 1996/97 година. | Фото: x.com/javniskupovi

Академскиот пленум остро ги осуди честите апсења на студенти во Србија во изминатите денови и побара итно запирање на, како што велат, обидите за заплашување и репресија врз студентите и граѓаните.

Во соопштението се наведува дека последното апсење на студент од Природно-математичкиот факултет во Нови Сад е уште еден доказ дека полицијата делува по наредба на власта користејќи репресивни мерки.

Пленумот го осуди и коментарот на еден полицаец кој при апсењето рекол дека студентот го „водат на стрелање“, оценувајќи го тоа како непрофесионално однесување и обид за застрашување на сите студенти.

Академски пленум го повика министерот за внатрешни работи Ивица Дачиќ да спроведе независна внатрешна истрага за постапувањето на полицијата изминативе денови. Воедно, од обвинителството и судот се бара ослободување на сите уапсени студенти.

