„Airbnb“ понуди бесплатно сместување за 20.000 Авганистанци

Онлајн платформата за сместување „Airbnb“ соопшти дека привремено ќе смести 20.000 авганистански бегалци бесплатно за да им помогне да се преселат секаде низ светот, јавуваат светските новински агенции.

Од платформата велат дека овој потег е одговор на една од најголемите хуманитарни кризи на нашето време.

„Стана извонредно јасно дека раселувањето и преселувањето на авганистанските бегалци овде во САД и на другите места е значајна хуманитарна криза и соочени со оваа потреба, нашата заедница е спремна уште еднаш да излезе во пресрет“, пишува во соопштението на компанијата.

Бесплатниот престој на раселените лица ќе зависи и од домаќините на „Airbnb“ кои се спремни да помогнат. Извршниот директор на компанијата, Брајан Чески, преку Твитер упати повик за сместување на авганистански семејства до лицата кои примаат гости преку апликацијата.

If you’re willing to host a refugee family, reach out and I’ll connect you with the right people here to make it happen!

— Brian Chesky (@bchesky) August 24, 2021