Царинската и гранична заштита на САД (CBP) соопшти дека двајцата агенти вклучени во фаталното пукање врз американски државјанин во Минеаполис се ставени на административно отсуство. Убиството на Алекс Прети, 37-годишен медицински работник, во саботата предизвика нови протести во државата Минесота, јавно негодување низ САД и повици од пратениците од двете партии за отстранување на секретарот на Министерството за внатрешна безбедност (DHS).

Според прелиминарниот извештај на DHS испратен до Конгресот, двајца полицајци пукале со оружје кон Прети за време на тепачка. Првичните официјални извештаи тврдеа дека Прети го мавтал пиштолот. Не е јасно кога агентите биле ставени на отсуство или колку долго ќе останат надвор од работа.

CBP изјави за Би-Би-Си во вторник дека ги тргнала агентите од должност според стандардниот протокол. Типично, федералните агенти за спроведување на законот вклучени во пукање остануваат на отсуство додека се истражува инцидентот. Во недела, командантот на CBP, Грегори Бовино, им кажа на новинарите дека агентите сè уште се на работа, но работат во друг град.

Агентот на Службата за имиграција и царина (ICE) кој застрела друг американски државјанин, 37-годишната Рене Гуд, во Минеаполис на 7 јануари, исто така беше ставен на административно отсуство, во исчекување на истрагата.

Иако претседателот Доналд Трамп во последните денови изјави дека има намера да деескалира во Минеаполис, каде што Министерството за имиграција ја спроведува својата операција „Метро бран“ од 1 декември, тој се чини дека започна вербална војна со градоначалникот на градот во среда.

Во вторник, Фреј напиша на X дека неговиот град нема да ги промени своите политики за засолниште, кои ја ограничуваат соработката со федералната служба за имиграција, и дека му рекол на граничниот цар на Трамп, Том Хоман, дека „Минеаполис не ги спроведува и нема да ги спроведува федералните закони за имиграција“.

Како одговор, Трамп напиша на својата платформа Truth Social: „Дали некој во неговото внатрешно светилиште може да објасни дека оваа изјава е многу сериозно кршење на Законот и дека тој се игра со оган!“

Во исто време, државната обвинителка Пам Бонди во средата објави дека е на терен во Минеаполис и дека Министерството за правда уапсило 16 демонстранти од Минесота за наводен напад врз федералните органи за спроведување на законот.

„Очекуваме да следат повеќе апсења“, додаде таа.

Друга лидерка од Минеаполис, која, како и Фреј, побара од службениците за имиграција да го напуштат градот Илхан Омар во средата го обвини Трамп за зголемувањето на заканите против неа, откако беше нападната за време на јавен настан во вторник вечерта.

Човекот обвинет дека ѝ се приближил и прскал непозната супстанца е обвинет за напад од трет степен, соопшти полицијата. Според Алфа њуз, шприцот наводно користен во нападот од страна на осомничениот, Ентони Казмјерчак, бил исполнет со јаболков оцет. Би-Би-Си се обидува да го потврди извештајот.

Омар, првата сомалиско-американска членка на Претставничкиот дом, на прес-конференција изјави дека „секој пат кога претседателот на Соединетите Американски Држави ќе избере да користи реторика на омраза за да зборува за мене и заедницата што ја претставувам, моите закани со смрт вртоглаво растат“.