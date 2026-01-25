Инспекторите на Агенцијата за храна за една година направиле над 125.000 инспекциски контроли од областа на безбедноста на храната и храната за животни, здравствената заштита и благосостојбата на животните во кои изрекле казни од над 600.000 евра.

Како што информираат од АХВ, контролиран бил домашниот промет, производството, дистрибуцијата, угостителството, но и увозот и извозот. Инспекторите проверувале имплементирање и одржување на процедурите на добра хигиенска и добра производствена пракса и НАССР системот за безбедност на храната, како и соодветното означување на храната, мониторинг на храната од домашното производство и од увоз, здравствената заштита и благосостојба на животните.

„Во 2025 година од вкупниот број, реализирани се вкупно 47 200 контроли во внатрешниот промет, во рамки на редовните и вонредните инспекциски надзори, при што беа издадени 5 406 решенија, поднесени 10 прекршочни пријави, изречени беа 1 073 прекршочни платни налози со вкупна вредност од 618.010 евра во денарска противвредност. Поднесени беа и 8 кривични пријави, сите од областа на здравствената заштита и благосостојбата на животните“, посочуваат од АХВ.

Во рамки на овие контроли, инспекторите одземале и уништиле небезбедна храна месо и месни производи, млеко и млечни производи, јаткасти плодови, јајца, риба, кондиторски производи и алкохолни и безалкохолни пијалаци во вкупна количина од 355 377 килограми.

„Дополнително, инспекциските служби на Агенцијата спроведоа 78 016 контроли на увозните пратки и пратките кои транзитираат низ земјава, со храна од животинско и неживотинско потекло, производи и материјали кои доаѓаат во контакт со храната,

добиточна храна и живи животни. Како небезнедни уништени беа 8 пратки со храна од неживотинско потекло во количина од 69 785 килограми, а една пратка беше вратена во земјата извозник“, посочуваат од Агенцијата.