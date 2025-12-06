Заштитниот штит во нуклеарната централа Чернобил во воено разорената Украина, изграден за да содржи радиоактивен материјал од катастрофата во 1986 година, повеќе не може да ја извршува својата главна безбедносна функција поради оштетување од беспилотни летала, соопшти нуклеарниот надзорник на ОН, удар што Украина го припишува на Русија.

Меѓународната агенција за атомска енергија соопшти дека инспекцијата минатата недела на челичната конструкција за затворање завршена во 2019 година открила дека ударот на беспилотното летало во февруари, три години од конфликтот на Русија во Украина, ја деградирал структурата.

Генералниот директор на МААЕ, Рафаел Гроси, во изјава изјави дека инспекциската „мисија потврдила дека (заштитната структура) ги изгубила своите примарни безбедносни функции, вклучително и способноста за затворање, но исто така открила дека нема трајно оштетување на нејзините носечки структури или системи за следење“.

Гроси рече дека поправките веќе се извршени „но сеопфатната реставрација останува неопходна за да се спречи понатамошна деградација и да се обезбеди долгорочна нуклеарна безбедност“.

ОН на 14 февруари објави дека украинските власти рекле дека дрон со високоексплозивна боева глава ја погодил централата, предизвикал пожар и ја оштетил заштитната обвивка околу реакторот број четири, кој бил уништен во катастрофата во 1986 година.

Украинските власти рекле дека дронот бил руски. Москва негираше дека ја нападнала централата.

Нивото на зрачење останало нормално и стабилно и немало извештаи за истекување на зрачење, соопшти ОН во февруари.

Експлозијата во Чернобил во 1986 година испрати зрачење низ цела Европа и ги натера советските власти да мобилизираат огромен број луѓе и опрема за справување со несреќата. Последниот работен реактор на централата беше затворен во 2000 година.

Русија ја окупираше централата и околното подрачје повеќе од еден месец во првите недели од инвазијата на Украина во февруари 2022 година, додека нејзините сили првично се обидуваа да напредуваат кон украинскиот главен град Киев.

МААЕ ја спроведе инспекцијата истовремено со истражувањето на целата земја за штетите на електричните трафостаници од речиси четиригодишната војна меѓу Украина и Русија.

