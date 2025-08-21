Age of Empires IV добива своја верзија за PlayStation 5

Серијалот на стратегии Age of Empires е почитуван и доста игран наслов во Македонија – затоа што уште во првичните игри конкретно Age of Empires 2 во антика имаше имплементирано македонска нација засебна од старите грци и можеа да војуваат меѓусебно.

Сега најнаградуваниот наслов – четвртиот дел од играта е во обработка да може да се игра на конзолата PlayStation 5, која ќе излезе на четврти ноември годинава. Ова е најавата на Age of Empires IV Anniversary Edition за PS5:

Конкретно оваа верзија од серијалот ја има освоено наградата Најдобра сим-стратешка игра на настанот The Game Awards 2021 година.

Играта имплементира доста стратешки моменти, како за војни и битки на отворено поле – каде на пример античките војници со копја и штитови логично победуваат и побројни трупи на коњаница.

Секоја различна единица се знае која друга единица може да и контрира, или пак кои единици се надополнуваат – и како динамично и во real-time да се позиционира војската во подвижни формации со стратегии и тактики што успеваат кои симулираат битки од дамнешни времиња.

Имплементирањето на оваа игра за конзола е голем предизвик и Sony изработија додатни дигитални алатки и нов интерфејс за корисници (UI, User Interface) за контролирање на војските со џојстик.

Претходно стратешките игри се играа најдобро со татстатура и маус на Персонални Компјутери. Ова не е лесна задача затоа што на пример играњето на други стратегии како StarCraft 2 е сосема незамисливо ако се користи само џојстик за таа цел, затоа што во овие стратешки игри обележувате различни скводови на единици на кои им давате наредби со hotkeys. Просто нема толку достапни копчиња на џојстик – како на тастатура.

Односно по обележувањето на да речеме сквод (единица, група) од стрелци на бројка 2 од тастурата, можете да ги командувате и повлечете стрелците зад пешадијата со притискање на 2 копчето и со маусот да кликнете каде да се позиционираат следно. Со џојстик е доста поограничено и реално многу побавно. А времето за реагирање во RTS (Real Time Strategy) Стратегиите е клучно да се извојува победа.

Опсадите на тврдини се исто така дел од оваа игра, но тоа полесно се игра на џојстик затоа што тврдината не се движи и е фиксна цел, со неподвижни слаби точки и процепи во одбраната на кои може и полека да се фокусирате.

Всушност ова е начин PS5 да го промовира својот навистина добар PS5 Joystick кој е со највеќе опции во споредба со други џојстици за конзоли и компјутери, но воедно и најскапиот. Дури традицијата на PS конзолите уште од времето на PlayStation 1 е познато дека кога ја купувате најновата конзола ви следува само еден џојстик, за втор џојстик треба да доплатите.

Сепак иако се работи за релативно понова доработена и освежена игра достапноста на PlayStation 5 и не е некоја воодушевувачка вест, затоа што за македонските стандарди поседување на оваа конзола е луксуз токму поради астрономските цени по кои се продава.

Но истовремено периодов на Steam има Free Trial за претходниот дел од играта од овој серијал наречена Age of Empires III Definitive Edition која е моментално на огромен попуст од 75% и наместо редовната цена од 20 евра чини само 5 евра -а попустот трае до 25 август 2025 год.

Додека првичните делови од Age of Empires игрите во пиратски варијанти и без рестрикции се играат мрежно со години, но и сега со употреба на програмчето „game-ranger“ преку интернет каде се симулира LAN (Local Area Network – локална мрежа) конекција.

На пример поради играноста на StarCraft Broodwar на Game Ranger, Близард ја направи играта бесплатна на својата платформа Battle.net, но каков што им е начинот понудија и графички подобрена верзија од играта што може да се купи.

Овие активности на играње Age of Empires пиратски, се сè уште во „сива зона“ што се однесува до гејминг индустријата, дека главниот профит е од нови игри, а не драстично постари игри во изворни верзии-кои и покрај сè -се сè уште доста забавни и игриви, особено против други играчи.