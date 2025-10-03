пет, 3 октомври, 2025

Аеродромот во Минхен затворен поради закана од дронови, неколку дена по затворањето на Октоберфест

Вкупно 17 летови ноќеска беа приземјени кратко по 22 часот по локално време во четврток, што влијаеше на речиси 3.000 патници

Сања НаумовскаОд: Сања Наумовска

Фото: Укринформ

Аеродромот во Минхен во Германија беше принуден да се затвори речиси седум часа ноќеска заради прелети на дронови. Тоа е најновиот европски град што мораше да го затвори аеродромот поради необјаснети летови беспилотни летала. Вкупно 17 летови беа приземјени кратко по 22 часот по локално време во четврток, што влијаеше на речиси 3.000 патници, се вели во соопштението на аеродромот.

Дополнително, 15 пристигнати летови беа пренасочени кон германските градови Штутгарт, Нирнберг и Франкфурт, како и Виена во соседна Австрија, се вели во соопштението. Веб-страницата за следење на летови Flightradar покажа неколку авиони како кружат околу аеродромот околу 23 часот по локално време пред да се упатат кон други дестинации.

Минхен деновиве веќе имаше случна ситуација откако неговиот познат фестивал Октоберфест беше затворен неколку часа поради закана од бомба.

Аеродромот беше повторно отворен во 5 часот наутро по локално време кога пристигнувањата и заминувањата на летовите беа оценети како безбедни, изјави за CNN службеник за повици кој одговараше на барањата на патниците.

„Сега сè е обновено. Некои летови беа откажани, но аеродромот е повторно отворен. Од 5 часот наутро, сите пристигнувања и заминувања се безбедни“, рекоа тие.

Првиот авион што требаше да слета во Минхен беше лет на долги релации на „Луфтханза“ од Бангкок, а се проценува дека ќе слета во 5:25 часот наутро, според веб-страницата на аеродромот.

Аеродромот во Баварија, јужна Германија, е центар за германскиот национален авиопревозник „Луфтханза“ и услужил на речиси 20 милиони патници во првата половина од оваа година. Портпарол на „Луфтханза“ изјави за CNN дека 19 од неговите летови се откажани или пренасочени поради затворањето, вклучувајќи три долги летови до Азија кои треба да бидат презакажани.

На засегнатите патници им обезбедил храна, пијалоци и ќебиња, рекоа тие. Фотографиите од агенцијата покажуваат луѓе како спијат на ред кревети за кампување.
Минхен е најновиот европски аеродром што се затвори по заканите со дронови во близина, откако истото се случуваше над неколку аеродроми во Данска минатата недела. Данска подоцна ги забрани сите летови на цивилни беспилотни летала во својот воздушен простор, додека се подготвуваше да биде домаќин на Самитот на европски лидери во Копенхаген оваа недела, на кој ќе се разговара за поддршката на Украина во нејзината борба против Русија и зајакнувањето на европската безбедност.

На самитот се очекуваше лидерите да разговараат за неколку мерки наменети за заштита на небото на континентот, вклучувајќи ја и водечката иницијатива за„ѕид од беспилотни летала, слоевита мрежа на системи за откривање и пресретнување беспилотни летала.

