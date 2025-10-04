Аеродромот во Минхен беше принуден да ги прекине летовите втор ден по ред поради забележани дронови

Аеродромот во Минхен беше принуден да ги прекине летовите втор ден по ред поради појавување на дронови, при што беа погодени десетици летови и повеќе од 6.000 патници, пренесува Гардијан.

Аеродромите во Данска, Норвешка и Полска неодамна ги прекинаа летовите поради неидентификувани дронови, додека Романија и Естонија го посочија прстот кон Русија, која ги отфрли обвинувањата.

Аеродромот во Минхен во соопштението соопшти дека во петокот „од 21:30 часот воздушниот сообраќај беше ограничен, а потоа откажан поради видувања на дронови“, што значи дека 23 дојдовни летови беа пренасочени, а 12 насочени кон Минхен беа откажани.

Четириесет и шест заминувања од аеродромот мораа да бидат откажани или одложени до сабота, со вкупно 6.500 патници погодени.

Портпаролот на полицијата изјави за АФП дека имало „две истовремени потврдени видувања на дронови од страна на полициски патроли непосредно пред 23 часот околу северната и јужната писта“.

„Дроновите веднаш се оддалечиле, пред да можат да бидат идентификувани“, додаде тој.

„Како и претходната ноќ, аеродромот, во соработка со авиокомпаниите, веднаш обезбедил залихи за патниците во терминалите. Поставени биле кревети за кампување, заедно со ќебиња, пијалоци и закуски“, соопшти аеродромот.

Аеродромот првично соопшти дека услугата ќе продолжи како и обично во 5 часот наутро во сабота, но подоцна го одложи почетокот на операциите до 7 часот наутро.

Првичниот прекин во четвртокот предизвика откажување на повеќе од 30 летови таму и остави речиси 3.000 патници блокирани.

Првиот инцидент започна во 20:30 часот по локално време во четврток, кога полицијата вели дека дронови биле забележани во областите во близина на аеродромот, вклучувајќи ги градовите Фрајзинг и Ердинг.

Ердинг е домаќин на аеродром што го користи германската војска. Весникот „Билд“ објави дека некои од дроновите биле забележани како летаат над објектот, иако полицијата не можеше да го потврди ова.

Првите дронови во близина на периметарот на аеродромот биле видени околу 21:05 часот во четврток, а потоа и над аеродромскиот комплекс околу еден час подоцна.

Видувањата завршиле околу полноќ, но не пред да предизвикаат затворање на обете писти.

Полициски хеликоптери биле распоредени, но „нема достапни информации за видот и бројот на дронови“, соопшти полицијата.

Порано во петокот, германскиот министер за внатрешни работи, Александар Добриндт, изјави дека инцидентот од првата ноќ бил „повик за будење“ за заканата од дронови.

„Трката помеѓу заканата од дронови и одбраната од дронови станува сè потешка“, изјави тој за „Билд“, додавајќи дека „повеќе финансирање и истражување“ за ова прашање е итно потребно на национално и европско ниво.

Прекините се случија додека земјата го славеше Денот на германското единство во петок – национален празник – и додека Минхен се подготвуваше за последниот викенд од Октоберфест, кој привлекува стотици илјади луѓе во градот секој ден.

Годишната пивска гала и забавен панаѓур веќе беа затворени половина ден во среда по заканата од бомба.

Се очекува германската влада во среда да ги одобри плановите за промена на законот за да ѝ се дозволи на армијата да соборува дронови доколку е потребно.

Премиерот на баварската држава, Маркус Зедер, за Билд изјави дека „мора да можеме веднаш да соборуваме [дронови] наместо да чекаме“ и рече дека полицијата исто така треба да има овластување да го стори тоа.

Видувањата на дронови во Данска и високопрофилните воздушни упади во Естонија и Полска ги зголемија стравувањата дека рускиот напад врз Украина би можел да се прошири и преку границите на Европа.

Украинскиот претседател, Володимир Зеленски, во четврток ја предупреди Европа дека неодамнешните упади со дронови покажуваат дека Москва се стреми да ја „ескалира“ својата агресија.

Германија е во состојба на висока готовност, велејќи дека рој од нив прелетале над земјата минатата недела, вклучително и над воени и индустриски објекти.

Данска, исто така, го крена алармот, а премиерката Мете Фредериксен минатата недела повтори дека само една земја „претставува закана за безбедноста на Европа – а тоа е Русија“.

Москва соопшти дека „цврсто ги отфрла“ сите наговестувања за вмешаност, а рускиот претседател Владимир Путин ја обвини Европа дека поттикнува „хистерија“ за да го оправда зголемувањето на воените трошоци.