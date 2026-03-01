Меѓународниот аеродром во Дубаи и еден од најголемите симболи на емиратот, хотелот Бурџ Ал Араб, претрпеа штета откако иранските одмазднички напади во текот на ноќта се проширија низ земјите од Персискиот Залив и поширокиот Блиски Исток.

Четири лица беа повредени на аеродромот, соопшти канцеларијата за медиуми на емиратот рано во неделата.

Канцеларијата за медиуми на Дубаи изјави на X дека „холот на Меѓународниот аеродром Дубаи претрпел мала штета во инцидентот, кој брзо бил локализиран“, без да даде дополнителни детали.

Подоцна, исто така, потврди дека бил пресретнат дрон, а остатоците предизвикале мал пожар на надворешната фасада на Бурџ Ал Араб.

Дубаи е најголемиот туристички и трговски центар на Блискиот Исток, а неговиот аеродром е еден од најпрометните туристички центри во светот.

Хотелот Бурџ Ал Араб долго време е еден од најпрепознатливите симболи на емиратот. Отворен во 1999 година на вештачки остров покрај плажата Џумеира, кулата во форма на едро брзо стана симбол на град кој има намера да проектира луксуз на глобално ниво. Во саботата, пожар избувна во близина на друг хотел на вештачки изградениот остров Палм Џумеира во градот.

Авионските извори изјавија за Ројтерс дека иранскиот напад во текот на ноќта оштетил еден од терминалите на аеродромот.

Аеродромите во Абу Даби, исто така, во објава на X соопштија дека инцидент на меѓународниот аеродром Зајед во главниот град на ОАЕ резултирал со една смртна жртва на азиски државјанин и седум повредени.

Едно од пристаништата во пристаништето Џебел Али во Дубаи, исто така, се запалило поради остатоци од воздушно пресретнување, соопшти канцеларијата за медиуми во Дубаи во посебна изјава.

Иран испука ракети кон Абу Даби, Дубаи и Доха. Авиокомпаниите ги прекинаа летовите низ Блискиот Исток во саботата, вклучително и до и од Дубаи и Абу Даби. Мапите за следење на летовите покажаа дека воздушниот простор над поголемиот дел од регионот е практично празен.