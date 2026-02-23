Во Србија, денес започнува тридневната суспензија на работата на адвокатите како знак на протест против промените во судските закони, познати и како „Мрдиќеви закони“, објави Адвокатската комора на Србија (АКС), пренесува Српскиот Данас.

Во одлуката објавена на веб-страницата на АКС на 11 февруари, Комората ги повика надлежните органи да преземат „мерки во рамките на нивната надлежност и да го спроведат усвоениот сет измени на судските закони“, под закана дека ќе ја суспендираат работата на адвокатите на територијата на Србија од 23 до 25 февруари.

Бидејќи, како што тврди Комората, немало никаква реакција, беше најавено дека ќе се спроведе штрајк на територијата на цела Србија.

За време на тридневната суспензија, адвокатите нема да дејствуваат пред судови, обвинителства, државни органи или во постапки пред јавни извршители и нотари, освен во итни и законски предвидени случаи.

Меѓу нив се случаи во кои обвинетиот е во притвор, постапки што се однесуваат на малолетници, семејно насилство или дејствија поврзани со рокови, чие непочитување би им предизвикало штета на странките.

Исто така, Коморите ја свикаа петтата вонредна седница на Собранието на АКС за вторник, 24 февруари, на која ќе се дискутира предлогот на Меморандумот за влијанието на промените во судските закони врз владеењето на правото, независноста на јавното обвинителство и независноста на судството во Република Србија.

Управата на комората тврди дека сегашната тридневна суспензија е изгласана на 11 февруари на седницата на Управниот одбор, додека некои адвокати ја оспоруваат таа одлука и најавуваат дека нема да ја почитуваат.

Српскиот адвокат Јован Рајиќ оценува дека симболичните протести и повремените суспензии на работа не носат конкретен ефект и дека е потребна многу поорганизирана и порадикална заедничка акција на адвокатите, судиите и на обвинителите.

Според него, незадоволството мора да се покажува континуирано и координирано бидејќи само синхронизираниот притисок може да создаде вистински ефект врз системот. Рајиќ смета дека досегашните акции, како „Маршот за правосудството“, имаат симболична вредност, но не се доволни за суштински промени.

Во однос на конкретните случаи и работата на институциите, Рајиќ тврди дека дел од обвинителствата дејствуваат под влијание на извршната власт и дека Обвинителството за организиран криминал со години покажувало пасивност кон политичката корупција.