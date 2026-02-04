Постигнат е договор меѓу адвокатите на жртвите на Џефри Епштајн и Министерството за правда за заштита на идентитетите на речиси 100 жени чии животи наводно биле повредени откако владата почнала да објавува милиони документи минатата недела, изјави адвокат пред федерален судија, пренесува Асошиејтед Прес.

Судијата Ричард М. Берман на Менхетен го откажа рочиштето закажано за среда откако бил известен од адвокатката од Флорида, Британи Хендерсон, дека „обемните и конструктивни дискусии“ со владата резултирале со договор.

Хендерсон и адвокатот Бред Едвардс му се пожалија на Берман во писмо во недела дека е потребна „итна судска интервенција“ откако имало илјадници случаи кога владата не успеала да ги избрише имињата и другите лични информации за жени сексуално злоупотребени од Епштајн.

Меѓу осум жени чии коментари беа вклучени во писмото на адвокатите во недела, една рече дека објавувањето на записите било „опасно по живот“, додека друга рече дека добила закани со смрт и дека била принудена да ги затвори своите кредитни картички и банкарски сметки откако нивната безбедност била загрозена.

Адвокатите побарале веб-страницата на Министерството за правда привремено да се затвори и да се назначи независен монитор за да се осигури дека нема да се појават понатамошни грешки.

Хендерсон не кажа што рекле владините адвокати за да се осигури дека идентитетите ќе бидат заштитени во иднина или што се состои договорот.

„Веруваме дека недостатоците ќе бидат брзо исправени и на начин што ќе ги заштити жртвите од понатамошна штета“, напиша таа до судијата.

Министерството за правда не одговори веднаш на барањето за коментар.

Судијата напиша во наредбата со која се откажува јавното рочиште во среда дека е „задоволен, но не и изненаден што страните успеаја да ги решат проблемите со приватноста“.

Во понеделник, американскиот обвинител Џеј Клејтон во Менхетен напиша во писмо поднесено до федералниот суд на Менхетен дека се случиле грешки кои се сметаат за „техничка или човечка грешка“ при редакциите за време на објавувањето на документите.

Тој рече дека Министерството за правда ги подобрило своите протоколи за заштита на жртвите и ги отстранило речиси сите материјали идентификувани од жртвите или нивните адвокати, заедно со многу други што владата сама ги пронашла.

Грешките во најголемото објавување на документи за Епштајн досега вклучувале голи фотографии на кои се прикажани лицата на потенцијалните жртви, како и имиња, е-адреси и други информации за идентификација кои биле или нередактирани или не биле целосно прикриени.

Поголемиот дел од објавените материјали произлегуваат од истрагите за трговија со луѓе за сексуална злоупотреба на Епштајн и неговата поранешна девојка, британската позната личност од високата класа Гислен Максвел, која отслужува 20-годишна затворска казна откако беше осудена во декември 2021 година на судење во Њујорк.

Епштајн си го одзеде животот во федерален затвор во Њујорк во август 2019 година, додека чекаше судење за обвинение за трговија со луѓе за сексуална злоупотреба.