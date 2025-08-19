вто, 19 август, 2025

Администрацијата на Трамп поништи 6.000 визи на странски студенти

Повеќе од 1,1 милион меѓународни студенти од над 210 земји беа запишани на американските колеџи во учебната 2023-24 година

Сања Наумовска

Фото: Philipp von Ditfurth/dpa

Стејт департментот поништи повеќе од 6.000 меѓународни студентски визи поради прекршување на американскиот закон и пречекорување на дозволениот престој, изјави одделот за Би-Би-Си.

Агенцијата соопшти дека огромното мнозинство од прекршувањата на законите биле заради напад, возење под дејство на алкохол, кражби и поддршка за тероризам. Овој потег доаѓа во време кога администрацијата на Трамп продолжува со репресијата врз имиграцијата и меѓународните студенти.

Иако Стејт департментот не прецизираше што подразбира под поддршка за тероризам, администрацијата на Трамп се насочи кон некои студенти кои протестираа во поддршка на Палестина, тврдејќи дека изразиле антисемитско однесување.

Од 6.000 студентски визи што беа поништени, Стејт департментот соопшти дека околу 4.000 од нив биле поништени затоа што посетителите го прекршиле законот.

Претходно, администрацијата на Трамп го прекина закажувањето термини за визи за меѓународни студенти. Во јуни, кога ги обновија термините, објавија дека ќе побараат од сите апликанти да ги објават своите профили на социјалните медиуми за засилен преглед.

Тие рекоа дека ќе бараат какви било индикации за непријателство кон граѓаните, културата, владата, институциите или основачките принципи на Соединетите Американски Држави.

Службениците на Стејт департментот, исто така, добија инструкции да ги проверат оние кои се залагаат за, помагаат или поддржуваат назначени странски терористи и други закани за националната безбедност; или кои вршат незаконско антисемитско вознемирување или насилство.

Државниот секретар Марко Рубио им рече на пратениците во мај дека проценува дека илјадници студентски визи се поништени од јануари.

„Не го знам најновиот број, но веројатно ќе имаме уште. Ќе продолжиме да ги поништуваме визите на луѓето кои се тука како гости, а ги нарушуваат правилата на нашите високообразовни установи“, им рече Рубио на американските пратеници на 20 мај.

Демократите се спротивставија на напорите на администрацијата на Трамп да ги поништи студентските визи, опишувајќи го тоа како напад врз правичниот процес.

Повеќе од 1,1 милион меѓународни студенти од над 210 земји беа запишани на американските колеџи во учебната 2023-24 година, според „Отворени врати“, организација која собира податоци за странски студенти.

Ctrl - Z

На Шар Планина поставени шест нови дрвени засолништа за планинари

Националниот парк Шар Планина постави шест нови дрвени објекти кои треба да им послужат сите планинари и љубители на природата како засолниште од лошо време и да придонесат за поголема сигурност....
Повеќе
Македонија

Обезбедени повеќе од 4,5 милиони денари за засегнатите лица во трагедијата во Кочани

Граѓанската иницијатива „Support Kocani“ информира дека досега се донирани повеќе од 4,5 милиони денари за засегнатите лица во трагедијата во Кочани. Оттаму во соопштение велат дека еден од најважните сегменти на...
Повеќе
Ctrl - Z

Се наближува времето на целосно правење видеоигри со Вештачка Интелигенција – Пример е играта Palland од Нинтендо

Полека, полека доаѓа времето кога големите студија веќе почнаа да прават игри со тотална употреба на Вештачка Интелигенција. Примерот со играта Palland од Нинтендо донесе и други контроверзии околу плагитизирањето од...
Повеќе
Економија

АНАЛИЗА: Општините влегуваат во изборна кампања со доспеан, а неплатен долг од скоро 65 милиони евра

Локалните избори се распишани, а локалните власти на терен „работат“ со парите од унгарскиот кредит. На локалните избори годинава „општинарите“ ќе настапат со вкупни доспеани, а неплатени обврски во износ од...
Повеќе

Освен ако е изрично наведено поинаку, содржините на Мета.мк се заштитени со лиценцата Криејтив комонс "Наведи извор - Некомерцијално 2.5"
