Администрацијата на Трамп поништи 6.000 визи на странски студенти

Стејт департментот поништи повеќе од 6.000 меѓународни студентски визи поради прекршување на американскиот закон и пречекорување на дозволениот престој, изјави одделот за Би-Би-Си.

Агенцијата соопшти дека огромното мнозинство од прекршувањата на законите биле заради напад, возење под дејство на алкохол, кражби и поддршка за тероризам. Овој потег доаѓа во време кога администрацијата на Трамп продолжува со репресијата врз имиграцијата и меѓународните студенти.

Иако Стејт департментот не прецизираше што подразбира под поддршка за тероризам, администрацијата на Трамп се насочи кон некои студенти кои протестираа во поддршка на Палестина, тврдејќи дека изразиле антисемитско однесување.

Од 6.000 студентски визи што беа поништени, Стејт департментот соопшти дека околу 4.000 од нив биле поништени затоа што посетителите го прекршиле законот.

Претходно, администрацијата на Трамп го прекина закажувањето термини за визи за меѓународни студенти. Во јуни, кога ги обновија термините, објавија дека ќе побараат од сите апликанти да ги објават своите профили на социјалните медиуми за засилен преглед.

Тие рекоа дека ќе бараат какви било индикации за непријателство кон граѓаните, културата, владата, институциите или основачките принципи на Соединетите Американски Држави.

Службениците на Стејт департментот, исто така, добија инструкции да ги проверат оние кои се залагаат за, помагаат или поддржуваат назначени странски терористи и други закани за националната безбедност; или кои вршат незаконско антисемитско вознемирување или насилство.

Државниот секретар Марко Рубио им рече на пратениците во мај дека проценува дека илјадници студентски визи се поништени од јануари.

„Не го знам најновиот број, но веројатно ќе имаме уште. Ќе продолжиме да ги поништуваме визите на луѓето кои се тука како гости, а ги нарушуваат правилата на нашите високообразовни установи“, им рече Рубио на американските пратеници на 20 мај.

Демократите се спротивставија на напорите на администрацијата на Трамп да ги поништи студентските визи, опишувајќи го тоа како напад врз правичниот процес.

Повеќе од 1,1 милион меѓународни студенти од над 210 земји беа запишани на американските колеџи во учебната 2023-24 година, според „Отворени врати“, организација која собира податоци за странски студенти.