Странците во САД кои сакаат зелена карта ќе треба да заминат и да аплицираат во својата матична земја, објави администрацијата на Трамп, во изненадувачка промена на долгогодишната политика што сееше конфузија и загриженост кај групите за помош, адвокатите за имиграција и имигрантите, пренесува Гардијан.

Повеќе од половина век, странските државјани со легален статус можеа да аплицираат и да го завршат целиот процес за постојан престој во Соединетите Држави – вклучувајќи ги и лицата во брак со државјани на САД, носителите на работни и студентски визи, како и бегалците и барателите на политички азил, меѓу другите.

Во соопштението од Службата за државјанство и имиграција на САД се вели дека странците кои се привремено во САД и кои сакаат да аплицираат за да станат законски постојани жители или носители на зелена карта, мора да се вратат дома и да аплицираат таму, освен во „вонредни околности“. Службениците на USCIS ќе одлучат дали кандидатите ги исполнуваат тие услови.

„Неимигрантите, како што се студентите, привремените работници или лицата со туристички визи, доаѓаат во САД за кратко време и со одредена цел. Нашиот систем е дизајниран за тие да заминат кога ќе заврши нивната посета. Нивната посета не треба да функционира како прв чекор во процесот на добивање зелена карта“, се вели во соопштението на агенцијата.

Ова е најновиот чекор на администрацијата на Трамп со кој се отежнува легалната имиграција за странците кои веќе се во САД и за оние кои се надеваат дека ќе дојдат тука.

„Целта на оваа политика е многу експлицитна. Високи функционери во оваа администрација постојано повторуваат дека сакаат помалку луѓе да добијат постојан престој бидејќи постојаниот престој е пат до државјанство и тие сакаат да го блокираат тој пат за што е можно повеќе луѓе“, рече Даг Ранд, поранешен виш советник во USCIS за време на администрацијата на Бајден, кој додаде дека околу 600.000 луѓе кои веќе се во САД аплицираат секоја година за зелена карта.

USCIS не кажа кога ќе стапи на сила промената, дали од поединците ќе се бара да останат во друга земја во текот на целиот процес или дали политиката влијае на странците чии апликации за зелена карта веќе се во тек.

Промените доаѓаат како додаток на чекорите што администрацијата веќе ги презеде за ограничување и ограничување на влезот за луѓе од десетици земји. Во некои случаи, постојат целосни забрани за патување од тие земји, додека луѓето од други се соочуваат со паузи во обработката на визите. Експертите и адвокатите предупредија дека принудувањето на луѓето од тие земји да се вратат дома за да аплицираат за зелена карта ќе резултира со забрана за враќање.