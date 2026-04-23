Администрацијата на Трамп презеде чекори кон рекласифицирање на марихуаната, повеќе од четири месеци откако Доналд Трамп потпиша извршна наредба со која му наложи на државниот обвинител да ја премести од список 1 во список 3 според Законот за контролирани супстанции, пренесува Гардијан.

Класификацијата според список 1 значеше дека марихуаната е заедно со хероинот, ЛСД, МДМА и синтетичките опиоиди, додека класификацијата според список 3 ја става во истата категорија како кетаминот, анаболните стероиди и тестостеронот.

Вршителот на должноста државен обвинител на Трамп, Тод Бланш, ја потпиша наредбата во четврток и во објава на Икс рече дека Министерството за правда „го исполнува ветувањето на претседателот Трамп за подобрување на американското здравство“.

„Овие акции ќе овозможат поцелно, ригорозно истражување за безбедноста и ефикасноста на марихуаната, проширувајќи го пристапот на пациентите до третмани и овластувајќи ги лекарите да донесуваат подобро информирани одлуки за здравствената заштита“, се вели во објавата на Бланш.

Овој потег доаѓа само неколку дена откако Трамп потпиша извршна наредба за забрзување на прегледот на психоделичните дроги, вклучувајќи го ибогаинот, кој се наоѓа во коренот на грмушка од Западна Африка, која исто така се наоѓа во највисоката категорија на нелегални дроги со висока склоност кон злоупотреба. Наредбата би можела да го отвори патот за ограничувања за олеснување и зголемување на истражувањата за психоделичните соединенија за медицински цели.

При потпишувањето на наредбата за психоделичните дроги, Трамп се пожали дека федералните службеници го „бават“ процесот на презакажување на марихуаната, потег што исто така би ги олеснил некои ограничувања и би ја отворил за поголеми истражувања.

„Ќе го завршите презакажувањето, нели, ве молам? Ќе го завршите ли презакажувањето, ве молам?“, им рече Трамп на службениците надвор од камерата. „Знаете, ме забавуваат со презакажувањето. Ќе го завршите, нели?“

Имајте на ум дека презакажувањето нема веднаш да ја легализира марихуаната ниту да влијае на казните на оние кои се затворени за поседување. Исто така, тоа не значи веднаш целосна легализација и сè уште ќе биде предмет на ограничувања на деловните банкарски активности, делумно поради континуираните ризици според законите за спречување на перење пари. Марихуаната моментално е легална во некоја форма во 40 американски држави.

Општо земено, нелегално е да се транспортираат дроги од список III преку државни граници без овластување, па затоа рекласификацијата не би им дозволила нужно на производителите да транспортираат преку државни граници.

Државите каде што е легална марихуаната имаат создадено огромни вишоци на дрога, што доведе до пад на големопродажните цени познат како „презаситеност од ганџа“.

Роџер Стоун, републикански оперативец, неодамна изјави за Marijuana Moment дека е „од витално значење“ марихуаната да се рекласификува пред среднорочните избори поради нејзината привлечност за младите и либертаријанските гласачи. Стоун обвини некого во администрацијата дека го „запираше“ процесот на рекласификација.

Објавата доаѓа три недели откако беше отпуштена Пам Бонди, главниот обвинител. Бонди, која се спротивстави на реформата на марихуаната во Флорида кога беше државен обвинител, беше заменета со Бланш.