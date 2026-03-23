Американскиот претседател Доналд Трамп изјави дека од понеделник ќе испрати агенти од имиграциската и царинска служба на аеродромите во САД за да им помагаат на службениците на терминалната контролна зона, кои веќе повеќе од пет недели работат без плата поради делумен застој во Министерството за внатрешна безбедност, пренесува Аксиос.

Овој потег ја внесува токму агенцијата чие однесување во Минесота го предизвика застојот директно на американските аеродроми, за да се справува со неговите последици.

Администрацијата на Трамп сè уште не соопшти на кои аеродроми ќе бидат испратени агентите, колку ќе ги има и какви точно улоги ќе извршуваат.

Сепак, вршителката на должноста помошник-секретарка во Министерството за внатрешна безбедност, Лорен Бис, во електронска порака испратена до „Аксиос“ изјави дека Трамп „ги користи сите достапни алатки за да им помогне на американските патници, кои се соочуваат со повеќечасовни редици на аеродромите низ целата земја — особено во периодот на пролетниот распуст и празничната сезона, кој е многу важен за многу американски семејства“.

Главниот човек на Белата куќа за гранични прашања, Том Хоман, за Си-ен-ен во емисијата „State of the Union“ изјави дека „моментално работи на планот“. Тој рече дека агентите на ИЦЕ нема да управуваат со рендген-апарати, но би можеле да ги обезбедуваат излезните ленти и да проверуваат лични документи, со што би се ослободил дел од товарот на службениците на ТСА.

На прашањето како план создаден за 24 часа може да биде добро осмислен, Хоман одговори: „Колкав план е потребен за да се чува излез и да се осигури дека никој нема да помине низ него?“

Според Министерството за внатрешна безбедност, потребни се од четири до шест месеци за обука и сертификација на службениците на ТСА, процес низ кој агентите на ИЦЕ не поминале. Не постои закон што пропишува конкретни барања за обука на лицата што вршат безбедносни проверки на пунктовите, а вршителот на должноста администратор на ТСА би можел да ги назначи агентите на ИЦЕ за тие улоги, изјави поранешниот администратор на ТСА, Џон Пистол, за „Аксиос“.

„Но тоа не значи дека е добра идеја“, вели Пистол. „Ако утре се качувам во авион, сакам да знам дека луѓето што ја вршат безбедносната проверка се квалификувани, а не дека им е прв ден на работа.“

Подетално: Хоман не ја исклучи можноста за имиграциско спроведување на законот на аеродромите. „Ние постојано спроведуваме имиграциски акции на аеродромите. Тоа нема да се промени“, изјави тој за Си-ен-ен.

Трамп во порака објавена на „Truth Social“ во саботата наведе дека агентите на ИЦЕ ќе апсат недокументирани мигранти на аеродромите, со „посебен акцент на оние од Сомалија“.

Пошироката слика: Застојот на аеродромите е највидливата последица од политичкиот судир што произлезе од јануарските убиства на двајца американски државјани од страна на федерални имиграциски агенти во Минеаполис: Рене Гуд и Алекс Прети.

Администрацијата на Трамп се обидува вината за застојот да им ја префрли на демократите, кои одбиваат да го финансираат Министерството за внатрешна безбедност без нови ограничувања за ИЦЕ. Републиканците досега ги отфрлаат тие барања.

Министерството за внатрешна безбедност минатиот вторник соопшти дека досега 366 службеници за транспортна безбедност дале отказ.

Што велат другите: Синдикатот на службениците на ТСА целосно го отфрли планот.

„Ставањето необучен персонал на безбедносните пунктови не пополнува празнина. Тоа создава празнина“, изјави во соопштение претседателот на AFGE, Еверет Кели.

Сенаторката Пети Мареј од Вашингтон беше уште подиректна, објавувајќи на X: „О, да, сигурна сум дека следното нешто што американскиот народ го сака по долгите редици на ТСА е да биде погрешно приведуван, претепуван и малтретиран од ИЦЕ.“

Во меѓувреме, синдикатот на стјуардеси во неделно соопштение ја обвини администрацијата дека избрала да „создаде хаос на нашите аеродроми“, наместо да ги исплати службениците за транспортна безбедност.

„Оваа најнова закана за инвазија на ИЦЕ на аеродромите е уште едно одвлекување на вниманието од решенија што ги штитат Американците. Службениците за транспортна безбедност не можат едноставно да бидат заменети“, соопшти Здружението на стјуардеси-CWA.

Ризикот: Пистол за „Аксиос“ изјави дека најлошото можно сценарио е необучен службеник да пропушти нешто, а терорист да го искористи тој пропуст за да се качи во авион.

Пистол предупреди и на можни конфронтации на безбедносните пунктови меѓу агентите на ИЦЕ и патници кои имаат негативен став кон агенцијата. Спојувањето на ТСА со поларизирачката агенција за имиграциско спроведување, според него, дополнително би можело да ги деморализира службениците кои и онака веќе работат без плата.

Заклучок: „Конгресот треба да постапи како одговорни возрасни луѓе, за што и се платени“, изјави Пистол за „Аксиос“.