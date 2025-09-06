саб, 6 септември, 2025

Администрација на ПМФ во Нови Сад: Деканот го спречи влезот на полицијата, им кажа од мегафонот дека не се поканети

Администрацијата на факултетот бара да се почитува автономијата на универзитетот, како и законската одредба дека полицијата не смее да влезе во факултетот без покана од деканот

Администрацијата на Природно-математичкиот факултет во Нови Сад соопшти дека синоќа полицијата стигнала до влезот на зградата на факултетот, но деканот им спречил да влезат, од мегафон велејќи им дека не се поканети внатре, пренесува Н1.

„Вечерва, полицијата отишла до влезот на Природно-математичкиот факултет, но деканот на Природно-математичкиот факултет, Срѓан Рончевиќ, излегол пред факултетот и преку мегафон ги информирал дека не се поканети и дека немаат законско право да влезат во факултетот, што полицијата го почитувала во тој момент“, се вели во соопштението на Природно-математичкиот факултет.

Администрацијата на факултетот бара да се почитува автономијата на универзитетот, како и законската одредба дека полицијата не смее да влезе во факултетот без покана од деканот.

„Исто така, апелираме ситуацијата на сите факултети да се реши исклучиво мирно – со договор, без употреба на сила и хемиски средства. Како Администрација, стоиме зад нашите студенти и професори и силно го осудуваме секој облик на насилство“, соопшти ПМФ.

Синоќа, студентите и граѓаните се засолнија во зградите на Ректоратот и на Природно-математичкиот факултет во Нови Сад, бегајќи од нападот на полицијата.

По неколку часа, полицијата ги пушти граѓаните и студентите да го напуштат ПМФ. Како што изјави еден студент за Н1, полицијата ги бркаше граѓаните кои се вратија на универзитетот, а деканот го спречи упадот на полицијата која тргна по нив.

