Ракети и најмалку пет дронови беа лансирани врз амбасадата на САД во Багдад рано утрово од областите околу градот, соопштија ирачки безбедносни извори, опишувајќи го нападот како најинтензивен од почетокот на војната меѓу САД и Израел со Иран.

Сведок на Ројтерс видел најмалку три дронови како се упатуваат кон амбасадата. Системот за воздушна одбрана C-RAM собори два од нив, додека трет погоди во комплексот на амбасадата, од каде што можеше да се види како се крева оган и чад, рече сведокот.

Мобилните телефони на амбасадата на САД беа исклучени кога Ројтерс се јави за коментар.

Милициите поддржани од Иран ги напаѓаат американските интереси во Ирак како одмазда за војната што започна на 28 февруари.

Во понеделникот, групата поврзана со Иран, Катаиб Хезболах, ја објави смртта на својот висок командант и портпарол, а Народните сили за мобилизација соопштија дека во воздушните напади загинале најмалку осум нејзини борци во ирачкиот град Ал-Каим во близина на Сирија.

Ирачките безбедносни сили се распоредени низ делови од главниот град и ја затворија утврдената Зелена зона во Багдад, во која се наоѓаат владини згради и дипломатски мисии, вклучувајќи ја и амбасадата на САД.