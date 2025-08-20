79 Авганистанци депортирани од Иран ноќеска загинаа во автобуска несреќа

Во сообраќајна несреќа во западен Авганистан загинаа 79 лица, вклучително и 17 деца, кои биле во автобус што превезувал Авганистанци депортирани од Иран, пренесува „Би-Би-Си“.

Автобусот, на пат кон Кабул, се запалил ноќеска откако се судрил со камион и мотоцикл во провинцијата Херат.

Сите патници во автобусот загинале, како и две лица од другите возила, изјави Ахмадула Мотаќи, директор за информации во Херат. Во последните месеци Иран ја зголеми депортацијата на илегални Авганистанци кои избегаа од конфликтите во својата татковина.

„Сите патници биле мигранти кои се качиле во возилото во Ислам Кала“, изјави портпаролот на гувернерот на провинцијата, Мохамад Јусуф Саиди за АФП.

Полицијата во Херат соопшти дека несреќата се случила поради „превисока брзина и небрежност“ на возачот на автобусот.

Сообраќајните несреќи се чести во Авганистан, каде патиштата се оштетени од децениски конфликти, а сообраќајните правила речиси не се почитуваат.

Од седумдесеттите години на минатиот век, милиони Авганистанци побегнале во Иран и Пакистан, посебно за време на советската инвазија на Авганистан во 1979 година и по враќањето на талибанците на власт во 2021 година.