сре, 20 август, 2025

79 Авганистанци депортирани од Иран ноќеска загинаа во автобуска несреќа

Полицијата во Херат соопшти дека несреќата се случила поради „превисока брзина и небрежност“ на возачот на автобусот

МетаОд: Мета

-

Фото: Wikimedia commons/Employee of the U.S. State Department

Во сообраќајна несреќа во западен Авганистан загинаа 79 лица, вклучително и 17 деца, кои биле во автобус што превезувал Авганистанци депортирани од Иран, пренесува „Би-Би-Си“.

Автобусот, на пат кон Кабул, се запалил ноќеска откако се судрил со камион и мотоцикл во провинцијата Херат.

Сите патници во автобусот загинале, како и две лица од другите возила, изјави Ахмадула Мотаќи, директор за информации во Херат. Во последните месеци Иран ја зголеми депортацијата на илегални Авганистанци кои избегаа од конфликтите во својата татковина.

„Сите патници биле мигранти кои се качиле во возилото во Ислам Кала“, изјави портпаролот на гувернерот на провинцијата, Мохамад Јусуф Саиди за АФП.

Полицијата во Херат соопшти дека несреќата се случила поради „превисока брзина и небрежност“ на возачот на автобусот.

Сообраќајните несреќи се чести во Авганистан, каде патиштата се оштетени од децениски конфликти, а сообраќајните правила речиси не се почитуваат.

Од седумдесеттите години на минатиот век, милиони Авганистанци побегнале во Иран и Пакистан, посебно за време на советската инвазија на Авганистан во 1979 година и по враќањето на талибанците на власт во 2021 година.

 

ПОВРЗАНО

Балкан

Академскиот пленум ги осуди изјавите на Брнабиќ дека трагедијата на железничката станица во Нови Сад е планирана саботажа

Академскиот пленум ги осуди изјавите на претседателката на Собранието на Србија, Ана Брнабиќ, во кои таа ја опиша трагедијата на железничката станица во Нови...
Повеќе
Подглавна секција

Пијан жител на Трубарево удрил во автомобил во кој имало две бебиња, Обвинителството му забрани да го напушта домот

Против 57 годишен жител на селото Трубарево, Основното јавно обвинителство Скопје поведе постапка за кривично дело – Загрозување на безбедноста во сообраќајот од член...
Повеќе

Најнови

Балкан

Академски пленум: Апсењата на студенти се обид за заплашување

Академскиот пленум остро ги осуди честите апсења на студенти во Србија во изминатите денови и побара итно запирање на, како што велат, обидите за заплашување и репресија врз студентите и граѓаните. Во...
Повеќе
Подглавна секција

79 Авганистанци депортирани од Иран ноќеска загинаа во автобуска несреќа

Во сообраќајна несреќа во западен Авганистан загинаа 79 лица, вклучително и 17 деца, кои биле во автобус што превезувал Авганистанци депортирани од Иран, пренесува „Би-Би-Си“. Автобусот, на пат кон Кабул, се запалил...
Повеќе
Македонија

Кривична пријава против вработен во ЈП „Национални шуми“, го оштетил претпријатието за повеќе од 500.000 денари

Надворешната канцеларија за криминалистички работи Струга поднесе кривична пријава против С.П.(58) од Охрид, со престој во општина Вевчани, поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело „злоупотреба на службена положба...
Повеќе
Главна секција

Пукната водоводна цевка направи езеро во дворот на ОХИС, жителите стравуваат дека ќе ја поплави депонијата со линдан

Чиста вода тече повеќе денови покрај булеварот „Борис Трајковски“ заради пукната водоводна цевка во близина на поранешната фабрика ОХИС. Заради дефектот, што сè уште не е саниран, во дворот на фабриката...
Повеќе

Академски пленум: Апсењата на студенти се обид за заплашување

Академскиот пленум остро ги осуди честите апсења на студенти во Србија во изминатите денови и побара итно запирање на, како што велат, обидите за заплашување и репресија врз студентите...

79 Авганистанци депортирани од Иран ноќеска загинаа во автобуска несреќа

Кривична пријава против вработен во ЈП „Национални шуми“, го оштетил претпријатието за повеќе од 500.000 денари

Пукната водоводна цевка направи езеро во дворот на ОХИС, жителите стравуваат дека ќе ја поплави депонијата со линдан

Близу Добропиља нападите со дронови продолжуваат и нема знаци дека борбите стивнуваат

Царинските службеници на граничниот премин Богородица спречиле обид за криумчарење на 4.577 парчиња небезбедни лекови

Машинско залевање на пукнатините на коловозните површини на градските сообраќајници

Сем Алтман признава дека лансирањето на GPT-5 било тотално промашување и дека компанијата ќе потроши трилиони долари на дата-центри

Претрес во Штип, пронајдени оружје и муниција, приведени три лица

МЕТА ИЗБОР

ГАЛЕРИЈА

Освен ако е изрично наведено поинаку, содржините на Мета.мк се заштитени со лиценцата Криејтив комонс "Наведи извор - Некомерцијално 2.5"
Прочитајте повеќе

Академски пленум: Апсењата на студенти се обид за заплашување

Кривична пријава против вработен во ЈП „Национални шуми“, го оштетил претпријатието за повеќе од 500.000 денари

Пукната водоводна цевка направи езеро во дворот на ОХИС, жителите стравуваат дека ќе ја поплави депонијата со линдан