Гори објект на „Нула отпад“ во Трубарево

Црн чад повторно се издигнува над Скопје денес од Трубарево каде гори магацин на „Нула отпад“. Во изјави за медиумите директорот на Дирекцијата за заштита и спасување Стојанче Ангелов кажа дека станува збор за хибриден напад.

Ангелов нагласи дека се вклучени сите расположливи сили за гаснење на пожарот каде гори пластичен и електронски отпад.

„За гасење гори пласитчен отпад, електронски отпад, се работи за некаква фабрика или магацин за складирање на електронски отпад“ изјави тој.

Во гасење на пожарот се вклучени неколку екипи од Бригадата за противпожарна заштита на град Скопје кои претходно интервенирале и во гаснење на пожар во стара Цементара на ул. „Горноврановска“ во Горно Лисиче.