саб, 13 септември, 2025

Гори објект на „Нула отпад“ во Трубарево

Ангелов нагласи дека се вклучени сите расположливи сили за гасење на пожарот каде гори пластичен и електронски отпад

МетаОд: Мета

-

Фото: Мета.мк

Црн чад повторно се издигнува над Скопје денес од Трубарево каде гори магацин на „Нула отпад“. Во изјави за медиумите директорот на Дирекцијата за заштита и спасување Стојанче Ангелов кажа дека станува збор за хибриден напад.

Ангелов нагласи дека се вклучени сите расположливи сили за гаснење на пожарот каде гори пластичен и електронски отпад.

„За гасење гори пласитчен отпад, електронски отпад, се работи за некаква фабрика или магацин за складирање на електронски отпад“ изјави тој.

Во гасење на пожарот се вклучени неколку екипи од Бригадата за противпожарна заштита на град Скопје кои претходно интервенирале и во гаснење на пожар во стара Цементара на ул. „Горноврановска“ во Горно Лисиче.

ПОВРЗАНО

Македонија

Ангелов: Пожарот во Трубарево е хибриден напад врз државата

Пожарот што денеска избувна во Трубарево, според првичните сознанија, е намерно подметнат и претставува „хибриден напад врз државата“, изјави директорот на Дирекцијата за заштита...
Повеќе
Македонија

„Нула Отпад“ со демант: пожарот во Трубарево не е во наши објекти, станува збор за пожар во рециклаторен центар на наши соработници

По информациите дека попладнево избувнал пожар во објект на „Нула Отпад“ во Трубарево, од компанијата реагираа со демант на социјалните мрежи. „Во врска со актуелната...
Повеќе

Најнови

Македонија

Ангелов: Пожарот во Трубарево е хибриден напад врз државата

Пожарот што денеска избувна во Трубарево, според првичните сознанија, е намерно подметнат и претставува „хибриден напад врз државата“, изјави директорот на Дирекцијата за заштита и спасување (ДЗС), Стојанче Ангелов. „Според мене се...
Повеќе
Македонија

„Нула Отпад“ со демант: пожарот во Трубарево не е во наши објекти, станува збор за пожар во рециклаторен центар на наши соработници

По информациите дека попладнево избувнал пожар во објект на „Нула Отпад“ во Трубарево, од компанијата реагираа со демант на социјалните мрежи. „Во врска со актуелната ситуација со пожар во Трубарево, Нула Отпад...
Повеќе
Македонија

Гори објект на „Нула отпад“ во Трубарево

Црн чад повторно се издигнува над Скопје денес од Трубарево каде гори магацин на „Нула отпад“. Во изјави за медиумите директорот на Дирекцијата за заштита и спасување Стојанче Ангелов кажа дека...
Повеќе
Македонија

Македонија го добива првиот Водич за перименопауза

За првпат во Македонија, жените и здравствените професионалци добиваат Водич кој се базирана на медицина заснована на докази кој на јасен и практичен начин дава насоки за препознавање, третман и поддршка...
Повеќе

Ангелов: Пожарот во Трубарево е хибриден напад врз државата

Пожарот што денеска избувна во Трубарево, според првичните сознанија, е намерно подметнат и претставува „хибриден напад врз државата“, изјави директорот на Дирекцијата за заштита и спасување (ДЗС), Стојанче Ангелов. „Според...

„Нула Отпад“ со демант: пожарот во Трубарево не е во наши објекти, станува збор за пожар во рециклаторен центар на наши соработници

Гори објект на „Нула отпад“ во Трубарево

Македонија го добива првиот Водич за перименопауза

Приведени две лица од Дебар поради предизвикување пожар

Данска, Франција и Германија испраќаат борбени авиони за одбрана на Полска

Слободата на медиумите во светот бележи најголем пад во последните 50 години

МЕТА ИЗБОР

ГАЛЕРИЈА

Освен ако е изрично наведено поинаку, содржините на Мета.мк се заштитени со лиценцата Криејтив комонс "Наведи извор - Некомерцијално 2.5"
Прочитајте повеќе

Ангелов: Пожарот во Трубарево е хибриден напад врз државата

„Нула Отпад“ со демант: пожарот во Трубарево не е во наши објекти, станува збор за пожар во рециклаторен центар...

Македонија го добива првиот Водич за перименопауза