„6-7“ е новата фраза во училиштата низ САД која учениците ја извикуваат за прекинување на наставата

Учениците во основните и средните училишта низ САД ги прекинуваат часовите и наставата извикувајќи „6-7“, бесмислена фраза која произлезе од рап песна што стана национален феномен, пренесува Лос Анџелес Тајмс.

Трендот доаѓа од песната на раперот од Филаделфија „Скрила“, иако тој вели дека никогаш не имал намера да има какво било специфично значење или значење. Некои училишта ја забранија фразата, но експертите велат дека обидите на наставниците да ја спречат само ја зголемија нејзината популарност меѓу учениците.

Кога Џенифер Трухиљо првпат ги слушнала нејзините ученици од бендот на средно училиште како изговараат „6-7“ на час и експлодираат од радост, таа побарала совет од експерт – нејзината 15-годишна ќерка.

Трухиљо сакала да знае што точно велат нејзините ученици кога ги повторуваат броевите и ги движеле рацете во жонглирање. Нејзината ќерка ѝ дала незадоволителен одговор: „Мамо, никој не знае“.

И сепак, фразата „6-7“ ја користат деца и тинејџери, навидум насекаде. Стана толку луда за возрасните што барем едно училиште ја забрани фразата „6-7“.

Според „Волстрит Џурнал“, кој прв објави за трендот, фразата доаѓа од песна на раперот од Филаделфија, Скрила, кој за весникот изјавил дека никогаш „не ѝ дал вистинско значење“.

Скрила, чие вистинско име е Џемил Едвардс, во е-пошта за „Тајмс“ изјавил дека песната „Doot Doot (6 7)“ не требало да го напушти студиото за снимање, но тој решил да ја објави на крајот од 2024 година, а тинејџерите ја зеле фразата оттаму и почнале да ја користат.

Терминот „6-7“ се претворил „во нешто позитивно и забавно во кое луѓето насекаде уживаат“, напишал тој. „6 7!!!! Продолжете така, држете се позитивно и запомнете од каде доаѓа таа енергија“.

„6-7“ ја вознемирува училницата

Недостатокот на значење зад фразата, се чини, ѝ дал можност да се појавува насекаде и децата да најдат причина да ја извикаат и да се смеат. Се споменува во неодамнешна епизода од серијата „Abbott Elementary“, која четири пати добитничка на Еми, и беше целата приказна во првата епизода од 28-та сезона на South Park.

Видео објавено на социјалните медиуми покажа група тинејџери како полудуваат во In-N-Out кога конечно беше издадена наредбата 67.

„Не сфаќаш колку пати во секојдневниот живот велиш 67 или 6-7, сè додека не имаш група средношколци да те потсетат“, рече Трухиљо.

Трухиљо, кој предава во средното училиште Џано во Западна Ковина, го спореди искуството со сегментот од зборот на денот во „Пи-ви’с плејхаус“ од 1980-тите, кој предизвикуваше сите во емисијата да избувнат од радост кога ќе се изговореше зборот.

Десари Алварез, 13-годишна, заменик-претседателка на осмоодделенското ученичко тело во средното училиште Џано, изјави за „Тајмс“ дека фразата создава разиграна возбуда низ кампусот и игралиштето во последните неколку месеци.

Зошто трендот „6-7“ се уште трае?

Вирусниот тренд може да се запали, да достигне врв и да исчезне за неколку дена или недели.

Трикот е да се натера да се зафати уште на почетокот, а шансите за тоа се многу мали, вели Карен Норт, професорка по дигитални социјални медиуми и психологија на USC.

Долговечноста на трендот „6-7“ е донекаде необична бидејќи Skrilla ја објави песната минатата година, но таа не почна да добива на интензитет сè додека не се користеше на социјалните медиуми.

Не е јасно кога точно „6-7“ се појави за прв пат. Во март, кошаркарскиот инфлуенсер Кам Вајлдер објави видео на YouTube од натпревар на Аматерската атлетска унија каде двајца тинејџери во публиката се свртуваат кон камерата и велат „6-7“.

Зошто „6-7“ изгледа како генерациски код

„Шест, седум“ е едно од оние нешта каде што децата имаат таен код во кој е забавно да учествуваат и да ги натера да се чувствуваат како дел од „толпата“, рече Норт.

Скоро стана игра бидејќи децата сфатија дека возрасните не можат понекогаш да избегнат да ги кажат или да бидат изложени на броевите 6 и 7 бидејќи тие се дел од секојдневниот живот.

„Морам да ви кажам дека имам докторат и јас сум детето кое, ако наставник речеше „не можете да кажете 6-7 во мојата училница“, би бил ласерски фокусиран барајќи било кој 6-7“, рече Норт. „Би помислил дека тоа е најдоброто нешто на светот.“

Норт сака да ги потсети родителите и наставниците дека секоја генерација има свој таен код. Она што некогаш беше „пчелни колена“ подоцна ќе стане „groovy“, што се смени во „fire“.

Она што е различно во ширењето на генерациските фрази сега е како социјалните медиуми можат брзо да ги засилат, но и да им дадат релативно краток рок на траење.

Пред „6-7“, постоеше „skibidi“, фраза родена од компјутерски анимирано видео на глава што излегува од тоалет. Сепак, сега речиси и не се користи.

Можеби, размислуваше Трухиљо, овие бесмислени и глупави фрази се начин на оваа генерација да им каже на сите само да се забавуваат.

„Кога ќе размислите за сите работи низ кои минуваат нашите деца во ова време, со сите малтретирања и политички работи што се случуваат во светот, би можеле да бидеме загрижени за толку многу други итни работи“, рече таа. „Но, за да бидеме загрижени за две мали бројки, знаете, можеби оваа генерација ни кажува малку да се опуштиме.“