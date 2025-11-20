Ново истражување сугерира дека до 50.000 медицински сестри би можеле да ја напуштат Велика Британија поради имиграционите предлози на владата, што ќе ја внесе Националната здравствена служба (NHS) во најголемата криза на работна сила во нејзината историја, објавува „Гардијан“.

Кир Стармер се обврза да го намали нето-миграцијата, со планови да ги принуди мигрантите да чекаат дури 10 години за да аплицираат за престој во Велика Британија, наместо автоматски да добијат статус на трајно населени по пет години.

Мерката, која вклучува и планови да се зголемат барањата за вештини за странските работници до ниво на диплома и да се зголеми нивото на англиски јазик што се бара за сите видови визи, се гледа како обид да се спречи растењето на партијата на Најџел Фараџ, “Реформа Велика Британија”.

Претставниците на медицинските сестри за „Гардијан“ изјавија дека плановите се “неморални” и ги третираат високо квалификуваните мигранти како “политички топки”. Тие нагласуваат дека масовниот одлив на медицински сестри би го загрозил здравјето на пациентите.

Најсериозниот удар ќе се случи во здравствениот систем, кој веќе се наоѓа под огромен притисок поради растечката побарувачка за нега и недостигот на персонал.

Истражувањето спроведено од Кралскиот колеџ на медицински сестри (RCN), достапно за „Гардијан”, покажува дека плановите предизвикале длабока загриженост меѓу странските медицински сестри во NHS и социјалната нега.

Во Велика Британија има повеќе од 200.000 медицински сестри со интернационално образование, што претставува околу 25% од вкупната работна сила на NHS, која брои 794.000 лица.