чет, 21 август, 2025

22 лица во старски дом повраќале и имале дијареа, се затруле од храна со ешерихија коли

Евидентирана е уште една епидемија на алиментарна интоксикација, со 6 заболени лица кои јаделе сладолед на точење од продавница во село Зрновци и сите завршиле во болница

Антонија ПоповскаОд: Антонија Поповска

-

该图片由593714Pixabay上发布

Дваесет и две лица во старски дом во Берово, добиле дијареа и повраќале откако јаделе храна во која подоцна се покажало присуство на ешерихија коли, информираат во Институтот за јавно здравје (ИЈЗ), во нивниот билтен за движењето на акутните заразни заболувања за месец јули. Од Институтот, исто така, информираат дека освен овој случај на епидемија на акутен гастроентероколит, евидентирана е уште една епидемија на алиментарна интоксикација, со 6 заболени лица кои јаделе сладолед на точење од продавница во село Зрновци и сите завршиле во болница.

„Меѓу заболените во старскиот дом нема хоспитализирани лица. Во примероците на копрокултура земени од сите 22 заболени не се детектирани патогени. Во соработка со АХВ, ДСЗИ и претставници од ИЈЗ, ЦЈЗ Кочани изврши санитарно-хигиенска контрола во кујната на домот и беа земени мостри за микробиолошко испитување од жива и нежива средина. Докажано е присуство на ешерихија коли во примерок од храната“, се наведува во билтенот на ИЈЗ.

Надлежмоте предложиле соодветни санитарно-хигиенски и против епидемиски мерки, како и редовно и континуирано одржување на лична хигиена, проверка на доставената храна од страна на посетителите и пријавување на секој сомнителен случај при појава на гастроинтестинални тегоби.

„Кујната на домот беше затворена до добивање на негативни резултати од земените материјали. По превземање на сите потребни епидемиолошки мерки од страна на ЦЈЗ Кочани, епидемијата беше одјавена на 28 јули“, се наведува во билтенот.

Во врска со случајот со труење со сладолед, во ИЈЗ информираат дека сите 6 лица биле хоспитализирани, а примероци на копрокултура биле земени од 2 заболени лица и истите биле негативни.

„Во соработка со АХВ, ДСЗИ и претставници од ИЈЗ, ЦЈЗ Кочани изврши увид во објектот, при што беа земени мостри за микробиолошко испитување од жива и нежива средина. Од добиените лабораториски анализи детектирани се ентеробактерии од примероците на сладолед и стафилокола ауреус од брисевите на раце на вработениот“, се додава во информацијата од ИЈЗ.

ПОВРЗАНО

Главна секција

Во Македонија годинава евидентирани се 4 случаи на лајшманиоза и 1 случај на денга

Четири случаи на болеста лајшманиоза и еден случај на болеста денга се евидентирани во Институтот за јавно здравје (ИЈЗ), информираат оттаму за Мета.мк. Лајшманиозата...
Повеќе
Македонија

За само една година, за 77 отсто пораснал бројот на случаи на хепатитис Ц

Денеска Светската здравствена организација (СЗО) го одбележува Светскиот ден на хепатитисот, со цел да ја зголеми свесноста и јавно-здравственото значење на вирусните хепатити, посебно...
Повеќе

Најнови

Главна секција

Голем пожар во бараките на Макотекс во Карпош 4

Голем пожар избувна денеска на пладне во бараките на Макотекс во Карпош 4 покрај кејот на Вардар во Скопје. Изгореа повеќе бараки кои се користеле за најразлични бизниси, од лимарија до...
Повеќе
Главна секција

Жените жртви на насилство се незаштитени, институциите не ги исполнуваат обврските

Жените жртви на родово базирано и семејно насилство во Северна Македонија и натаму не добиваат соодветна и ефективна заштита, поддршка и можности за реинтеграција, заклучи Државниот завод за ревизија, кој спроведе...
Повеќе
Македонија

Обвинителен акт против шест полицајци и две други лица, примиле мито од 900 евра

Јавен обвинител од специјализираното одделение за гонење на кривични дела сторени од лица со полициски овластувања и припадници на затворската полиција до Основниот кривичен суд Скопје поднесе Обвинителен акт против шест...
Повеќе
Балкан

Српскиот Академскиот пленум собира податоци за сите отпуштања на наставници од основните и средните училишта

Од Српскиот Академскиот пленум информираат дека директорите на основните и средните училишта, под целосна контрола на СНС, добиле партиска директива да не им ги продолжуваат договорите на наставниците кои учествувале во...
Повеќе

Голем пожар во бараките на Макотекс во Карпош 4

Голем пожар избувна денеска на пладне во бараките на Макотекс во Карпош 4 покрај кејот на Вардар во Скопје. Изгореа повеќе бараки кои се користеле за најразлични бизниси, од...

Жените жртви на насилство се незаштитени, институциите не ги исполнуваат обврските

Обвинителен акт против шест полицајци и две други лица, примиле мито од 900 евра

Српскиот Академскиот пленум собира податоци за сите отпуштања на наставници од основните и средните училишта

22 лица во старски дом повраќале и имале дијареа, се затруле од храна со ешерихија коли

Age of Empires IV добива своја верзија за PlayStation 5

Покрената е истрага против лицето што се закануваше со подметната бомба во авион

Евтина струја – дали навистина плаќаме најниска цена на електричната енергија во Европа?

Избрзано славење на проруските пропагандисти по средбата Путин-Трамп

МЕТА ИЗБОР

ГАЛЕРИЈА

Освен ако е изрично наведено поинаку, содржините на Мета.мк се заштитени со лиценцата Криејтив комонс "Наведи извор - Некомерцијално 2.5"
Прочитајте повеќе

Голем пожар во бараките на Макотекс во Карпош 4

Жените жртви на насилство се незаштитени, институциите не ги исполнуваат обврските

Обвинителен акт против шест полицајци и две други лица, примиле мито од 900 евра