Додека се одржуваа избори и институциите климаа со главата, граѓанското општество го носеше товарот на демократијата, честопати со премалку поддршка за да се снајде во сè помалите простори во кои дејствува

Aвтори: Винси Мигуло Масака и Сеун Акињеми

Годината 2025 беше уште една изборна година, барем на хартија. Како и 2024 година, тоа беше година полна со избори кои, во теорија, го промовираа граѓанското учество. Сепак, низ регионите, демократските процеси се одвиваа паралелно со намалувањето на граѓанскиот простор, зголемениот дигитален надзор и криминализацијата на несогласувањето. Исходот? Изборна година со недемократски реалности. Извештајот на CIVICUS за состојбата на граѓанското општество во 2025 година го опишува она што оваа номинална демократија го прикажуваше глобално: намалување на граѓанскиот простор, зголемување на ограничувањата на слободите на здружување, собирање и изразување, како и нормализирање на онлајн надзорот, вознемирувањето и дезинформациите. Извештајот создаде јасна слика: овие предизвици не се изолирани, тие се структурни, постојани и сè пософистицирани.

Овие алармантни трендови се забележани во Кенија, Танзанија, Индонезија, Непал и Пакистан, меѓу другите. Според извештајот на CIVICUS „People Power Under Attack 2025“, актерите на граѓанското општество во различни региони, особено во земјите во кои се одржуваат избори, беа под дигитална опсада, протестите се соочија со криминализација, а гласовите на граѓанското општество беа замолчени или загрозени. Во Танзанија, на пример, активистите, новинарите и локалните организации беа принудени да работат под постојан притисок, импровизирајќи стратегии во реално време за да се справат со ризиците што честопати беа невидливи, со ризик од уништување на напредокот кон инклузивна демократија, постигнат со месеци, па дури и години.

Оваа споредба: структурни трендови наспроти човеково влијание, открива значително несовпаѓање: граѓанското општество често реагира со брзина на заканата, додека механизмите за поддршка заостануваат. Тековниот екосистем за финансирање откри значителен јаз, каде што градењето капацитети налага стабилност која повеќе не постои, а дигиталните алатки пристигнуваат откако ризиците ќе ескалираат. Во Индонезија, Непал, Бангладеш, Мароко и неодамна во Бугарија, активистите продолжија да се организираат во услови на надзор, законско заплашување и намалување на граѓанскиот простор, честопати импровизирајќи ја заштитата, финансирањето и дигиталната безбедност сами. Во Бугарија, ТикТок, Инстаграм и Фејсбук беа централни платформи за мобилизацијата на протестите, дозволувајќи им на младите луѓе и граѓанските групи да се организираат во голем обем и да допрат до нова, претходно неангажирана публика. Оваа храброст и иновација се извонредни, но тие исто така истакнуваат болна вистина: граѓанското општество се бори да ја одржи демократијата со ресурси што се непогодни во услови на криза.

Низ целиот свет, граѓанското општество продолжува да воведува иновации. Хибридните стратегии, мултисекторските коалиции и шифрираните дигитални комуникациски канали им овозможија на активистите да продолжат со својата работа и покрај невидените притисоци. Сепак, овие напори се реактивни, а не системски. Без предвидливи, флексибилни и локално втемелени механизми на поддршка, граѓанското општество го носи товарот на демократски системи што функционираат повеќе привидно, отколку во согласност со реалностите на сегашниот екосистем.

Поради ова, приказната за 2025 година е контрадикторна. Демократијата, во својата бирократска форма, опстојуваше. Во својата автономна форма, таа го тестираше граѓанското општество на секој чекор. Како тогаш граѓанското општество може да напредува кога просторот што го зафаќа се намалува, со ограничени ресурси и постојани закани? Како можат системите за поддршка да еволуираат за да ги предвидат предизвиците, наместо да реагираат доцна? Што е одржлива демократија во сегашниот екосистем? Таква што изгледа функционална во извештаите или таква што им овозможува на луѓето сами да ја обликуваат својата судбина?

Во 2026 година, лекциите од 2025 година остануваат јасни: Само отпорноста не е доволна за одржување на демократското учество. Одржливоста на сегашниот екосистем бара механизми за поддршка кои се флексибилни, одговорни и дизајнирани да работат во темпото на заканите од реалниот свет. Земјите не успеваат да се придржуваат до основните начела на демократија, а храброста не може да биде единствената движечка сила за граѓанското општество. Меѓупросторот на 2025 година: Сивата зона помеѓу она што демократијата го ветува и она со што се соочува граѓанското општество, се потсетник дека преиспитувањето на екосистемот за ресурси во корист на сè помалиот граѓански простор повеќе не е незадолжително. Тоа е ‘рбетот на секоја демократија што се надева дека ќе опстои.

Во номинален демократски свет, треба да замислиме поддршка што е предвидлива, флексибилна и дизајнирана за моменталната реалност.

Винси Мигуло Масака е проектна офицерка — координаторка за односи со партнери за DDI во CIVICUS. Нејзината работа е фокусирана на граѓанска технологија и дигитална демократија, при што го поддржува граѓанското општество во преосмислување на начинот на кој демократијата се финансира, брани и практикува во дигиталната ера, со акцент на отпорност и иновации што произлегуваат од заедницата.

Сеун Акињеми е проектен офицер — координатор за односи со партнери за DDI во CIVICUS. Неговото искуство во управување со проекти опфаќа широк спектар на клучни прашања, од дигитална демократија, изборни процеси и слобода на медиуми до иницијативи против корупција, локално управување, здравство, родова еднаквост и финансирање.