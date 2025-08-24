нед, 24 август, 2025

16 дневниот топлотен бран во Шпанија кој поттикна пожари, бил најголем во историјата на земјата

1.100 смртни случаи во Шпанија се поврзани со топлотните бранови

Шпанија оваа година доживеа 16 дневен топлотен бран кој, според државната метеоролошка агенција на земјата (AEMET), бил „најинтензивен во историјата“, пренесува „Гардијан“. 

Мерењата за периодот од 3 до 18 август го надминале претходниот рекорд од јули 2022 година и покажале просечна температура за 4,6°C повисока од претходните слични феномени, соопшти метеоролошката агенција на X.

Августовскиот топлотен бран ги влошил условите за пожари во земјата, што поттикнал пожари кои продолжуваат да ја уништуваат делови од земјата на запад и на север.

1.100 смртни случаи во Шпанија се поврзани со топлотните бранови.

16 дневниот топлотен бран во Шпанија кој поттикна пожари, бил најголем во историјата на земјата

Шпанија оваа година доживеа 16 дневен топлотен бран кој, според државната метеоролошка агенција на земјата (AEMET), бил „најинтензивен во историјата“, пренесува „Гардијан“.  Мерењата за периодот од 3 до 18 август го надминале...
Измама: ЈСП не нуди бесплатен превоз шест месеци за 120 денари

Страницата од која се споделува измамничката објава, не е официјалната страница на Фејсбук на Јавното сообраќајно претпријатие. Таа страница е создадена исклучиво за финансиска измама на граѓаните. Предупредување за измамата стигна...
Манипулации околу „нелегитимноста“ на Зеленски и предлогот на Макрон за преговори во Швајцарија

Проруска објава на Фејсбук го исмева предлогот на Макрон за преговори меѓу Путин и Зеленски во Швајцарија, тврдејќи дека „Зеленски е нелегитимен претседател“, кому „му изминал мандатот“, па Путин не би седнал...
Лажна изјава на Каја Калас се споделува како вистинита

Точно е дека Калас потврдила оти Естонија обезбедува и складира гас преку Финска и Латвија, и дека ова е дел од напорите за енергетска сигурност и намалување на зависноста од руски...
