По руски напади со беспилотни летала и ракети, во Украина загинаа 10 лица а најмалку 76 беа повредени во текот на изминатиот ден, соопштија украинските власти.

Официјални лица во пет региони низ земјата пријавија жртви, а Москва продолжува да ги напаѓа украинските градови, објави Би-Би-Си.

Во меѓувреме, украинскиот претседател Володимир Зеленски изјави дека три руски танкери за нафта, воен брод-носач на крстосувачки ракети и патролен брод биле погодени во одделни напади врз две руски пристаништа.

Нема детали за штетата на бродовите, но Зеленски рече дека танкерите биле дел од руската „флота во сенка“ што се користела за избегнување на западните санкции.

Украинските воздухопловни сили соопштија дека Русија испратила 269 дронови преку ноќ, но 249 од нив биле соборени.

Украинските власти соопштија дека три лица загинале во одделни инциденти во Херсонската област, додека по две лица загинале во Одеса, Донецк и Запорожје, а едно лице во Сумиската област.

Руската војска соопшти дека Украина испалила најмалку 334 дронови, при што цел бил северозападниот регион Ленинград.

Извозните терминали таму и во други региони беа цел на Украина во последните недели во серијата успешни напади што ги започна Украина врз руската нафтена инфраструктура, за кои Киев вели дека уништиле извоз во вредност од милијарди долари.

Во неделата, Зеленски рече дека инфраструктурата на северозападниот терминал Приморск на Балтичкото Море, во близина на Финска, е значително оштетена, а погодени се и танкер за нафта и патролен брод.

Тој додаде дека третиот брод погоден таму бил корвета од класата „Каракурт“ дизајнирана да носи крстосувачки ракети „Калибр“.

Украинскиот лидер претходно изјави дека уште два танкери со нафта биле погодени од украински беспилотни летала на влезот во црноморското пристаниште Новоросијск.

„Овие танкери активно се користеа за транспорт на нафта. Сега повеќе нема да бидат“, напиша тој на Телеграм.

Руските власти најчесто го минимизираа влијанието на ваквите напади, но Кремљ е очигледно загрижен за длабокиот дострел на украинските беспилотни летала на нејзина територија.

Во среда Кремљ објави дека ја намалува својата годишна воена парада за одбележување на Денот на победата – поразот на нацистичка Германија во Втората светска војна, на 9 мај – поради, како што рече, „терористичка закана“ од Украина.

Киев вели дека напаѓа легитимни воени цели, а за возврат ја обвинува Москва за напаѓање на цивили во Украина.