Фондацијата „Ѓорѓи Марјановиќ“ се вклучува во борба за зачувување на книгата во ерата на дигиталните алгоритми. По повод 24 Мај, денот на сесловенските просветители св. Кирил и Методиј, во Штип се одржа третото стручно советување на тема „Читањето во ерата на екраните – битка помеѓу алгоритмите и книгата“.

Настанот, организиран помеѓу Факултетот за образовни науки при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, Фондацијата „Ѓорѓи Марјановиќ“, редакцијата „Детска радост“ и клучните здруженија на просветни работници од Скопје, Куманово и Штип, доби реагионален интерес, обединувајќи наставниви и професори од целиот регион околу заедничка цел.

Од Фондацијата велат дека серијалот на советувања бил заедничка иницијатива со уредничката во „Просветно дело“, Ксенија Маказлиева-Трајчева, откако националниот натпревар во раскажување книги се покажал како силен поттик за интересот кај децата.

Kако што посочува г-ѓа Маказлиева во својата изјава, “за да раскажуваат, децата мора прво да читаат’, па оттука сите теренски и научни активности природно се поврзале со Натпреварот како своевидно големо финале на овој процес.

Во соопштение од Фондацијата се наведува и дека деканот на Факултетот за образовни науки, проф. д-р Трајче Стојанов нагласил дека постои итна потреба од едукација за читање во време кога научните истражувања укажуваат на значајни разлики во когнитивниот развој при читање од книга наспроти екран.

Во обраќање, Александар Марјановиќ ја посочи, како што рече, суштината на предизвикот со кој се соочува современото општество, силната конкуренција на мобилните телефони и алгоритмите кои се борат за вниманието на децата.

Тој истакна дека целта е да се продолжи идејата на професорот Ѓорѓи Марјановиќ, „Македонија да е пристојно место за живеење“, нагласувајќи дека преку Академијата за идни лидери се работи на обликување на младите, но дека процесот започнува од книгата и писменоста.

„Денес мобилните телефони влијаат врз детскиот мозок на начин кој создава сериозна зависност, и затоа наша должност е да ги прошириме активностите и заедно со просветните работници да ја поттикнеме автентичната љубов кон читањето“, истакна Марјановиќ.

Според Фондацијата, настанот е силен поттик во пресрет на големото суперфинале на Натпреварот во раскажување кое ќе се одржи во јуни.