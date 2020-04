Градоначалникот на Њујорк, Бил де Бласио, соопшти дека градот ќе затвори најмалку 40 милји (64 km) улици во сообраќајот на автомобилите, за да создаде повеќе отворено место за жителите на Њујорк во време на пандемијата. Тој најави дека ќе започнат со отворање на улиците околу парковите, со цел на крајот да се достигне до 100 милји (160 km) отворен простор.

“Њујорчани се трудат да одржуваат социјална дистанца, но свесни сме дека топлото време ќе донесе вистински предизвици. Затоа работиме на тоа да креираме што повеќе отворени улици каде тие ќе уживаат безбедно“ – напиша на својот Твитер профил, градоначалникот Бил Де Бласио.

New Yorkers are doing a great job with social distancing but we know warmer weather will bring real challenges. I’m proud to announce we've worked with @NYCSpeakerCoJo, @CMCarlinaRivera and the @NYCCouncil to create more open streets for New Yorkers to enjoy safely.

